Un Burger King à Faa'a en 2023

Tahiti, le 11 juillet 2022 – Le groupe Malmezac a annoncé lundi préparer l'ouverture d'un Burger King à Faa'a au second semestre 2023. Une première pour la franchise américaine au fenua.



Après MacDonald's ou encore KFC durant un temps, la célèbre franchise américaine de fast-foods Burger King va s'installer à son tour en Polynésie dès 2023. Dans un communiqué diffusé lundi, l'entrepreneur Éric Malmezac a annoncé que son groupe préparait l'ouverture d'un premier restaurant Burger King à Faa'a dans la deuxième moitié de l'année prochaine, en partenariat avec les opérateurs de la franchise en Nouvelle-Calédonie.



La célèbre marque de restauration rapide à base de hamburgers, créée en 1954 à Miami et qui exploite 19 000 restaurants dans le monde pour 11 millions de clients quotidiens, ouvrira donc son premier restaurant avec drive et aire de jeux pour enfants. "Il permettra la création d’une cinquantaine d’emplois, prioritairement destinés aux habitants de la commune", précise le communiqué. Une enseigne "particulièrement appréciée des polynésiens qui la fréquentent assidument lors de leurs vacances à l’étranger", assure le groupe Malmezac, qui rappelle le concept des "burgers à base de viande de bœuf grillée à la flamme" réputés pour le "goût unique de la viande" et "pour la fraîcheur de ses ingrédients et notamment celle de ses légumes, qui seront achetés à des fournisseurs locaux".



"Prix concurrentiels"



Dans la veine du virage marketing et communicationnel pris par la marque américaine depuis quelques années, le futur gérant de la franchise au fenua insiste sur la volonté de la franchise de proposer "toute une variété de produits 'healthy', notamment des salades, des wraps, de l’eau minérale, des compotes pour les enfants et des boissons sans sucres", pour permettre un "meilleur équilibre alimentaire". L'enseigne annonce par ailleurs que tous ses ingrédients sont sans additifs, ni arômes ou colorants artificiels. Et le tout "à des prix particulièrement concurrentiels", assure le communiqué.



L’enseigne qui annonce enfin que son restaurant sera équipé de panneaux photovoltaïques, d’équipements de climatisation à haute performance énergétique ainsi que d’une filière autonome d’assainissement de ses eaux usées dans un souci "d'engagement en faveur de l'environnement et du développement durable".



Antoine Samoyeau