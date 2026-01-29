

Un Boeing reliant Fort-de-France à Paris fait demi-tour après un problème moteur

Paris, France | AFP | dimanche 22/02/2026 - Un Boeing d’Air France reliant Fort-de-France à Paris a été contraint de faire demi-tour et revenir à son aéroport de départ samedi en raison d’un problème moteur, a-t-on appris auprès de la compagnie aérienne.



"Air France confirme que l’équipage du vol AF895 du 21 Février 2026, effectuant la liaison entre Fort-de-France et Paris Charles de Gaulle, a décidé de revenir à son aéroport d'origine après 25 minutes de vol en raison d'un incident technique (pompage moteur) affectant l'un des deux moteurs", a-t-elle indiqué dans une déclaration écrite.



"Cette décision a été prise conformément aux procédures du constructeur, aux consignes de la compagnie et en application du principe de précaution", a-t-elle ajouté en précisant que l’appareil a atterri normalement à Fort de France à 21H30 (heure locale).



L'appareil est un 777, un avion long-courrier de Boeing.



Selon une source proche du dossier, il a fait demi-tour peu après son décollage en raison de flammes apparues dans l’un des moteurs.



Interrogé par Martinique la 1ère, le commandant de bord a expliqué qu'après "à peine une minute de vol, le moteur droit a commencé à pomper", ce qui correspond à une mauvaise circulation de l’air dans le moteur avec des combustions irrégulières.



"C’est très impressionnant, mais c’est l’un des phénomènes les moins dangereux pour le moteur. Moins qu’une panne grave", a-t-il précisé.



Selon Air France, les pompages moteurs sont des événements "connus et maîtrisés" et ses équipages "font l’objet d’entraînements réguliers plusieurs fois par an pour gérer ce type d’événement".



Air France indique que les clients ont été pris en charge par ses équipes à l’aéroport et un nouvel avion va être envoyé depuis Paris.



"Nos équipes sont pleinement mobilisés pour réacheminer les clients dans les meilleurs délais", a-t-elle dit en disant regretter "les désagréments liés à cette situation" et en rappelant que "la sécurité de ses clients et de ses membres d’équipage est son impératif absolu".

