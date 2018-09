Un Australien soupçonné d'avoir tué sa femme, leurs trois enfants et sa belle-mère

Perth, Australie | AFP | lundi 10/09/2018 - Un homme de 24 ans a été inculpé du meurtre de sa femme, de leurs trois jeunes enfants et de sa belle-mère dans leur maison de banlieue de l'extrême ouest de l'Australie, a annoncé lundi la police.



La police avait découvert les corps dans la maison de Perth après qu'Anthony Robert Harvey se fut livré à un commissariat, près d'une semaine après les meurtres.

Il a été inculpé du meurtre de ses jumelles âgées de deux ans, Alice et Beatrix, de sa fille de trois ans Charlotte et de son épouse Mara, 41 ans.

L'accusé est également soupçonné du meurtre de sa belle-mère Beverly Quinn, 73 ans, commis au même endroit mais le lendemain.

Chris Dawson, commissaire de police de l'Etat d'Australie-occidentale a indiqué que les enquêteurs pensaient que les meurtres avaient été commis avec plusieurs armes, dont "un instrument contondant et des couteaux", mais pas d'arme à feu.

"Nous pensons que les meurtres se sont déroulés sur deux jours", a-t-il dit. "La mère Mara et ses trois enfants sont morts le 3 (septembre) et Mme Quinn a été tuée le lendemain."

Le suspect s'était présenté au commissariat d'une localité minière reculée située à environ 1.500 kilomètres au nord de Perth.

La police le soupçonne d'être resté quelques jours dans la maison du crime avant de partir pour le Nord.