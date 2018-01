Ukulele : On va pulvériser le record de Hong Kong !

Question d’honneur, sinon de fierté, une tentative de retour au devant de la scène est organisée à Tahiti le 24 février prochain au stade Pater, Pirae. L’objectif est de fédérer 10 000 personnes. Les portes seront ouvertes de 13 heures à 16h30, avec l’enregistrement du record à 17 heures. Au programme, une chanson d’Henrietta Alves : Tui Hei. La mélodie ne compte que deux accords : un Do et un Sol 7e (voir tablatures ci-contre).Pour cette épreuve de record du monde, c’est la performance d’ensemble qui permettra de valider l’exploit et son enregistrement au Livre Guinness. Pour apprendre à jouer en groupe, les municipalités et les écoles de ukulele se mobilisent et organisent des répétitions populaires. Mais afin d’harmoniser la performance d’ensemble, la station Tahiti Nui Télévision (TNTV) organise trois répétitions générales dans les jardins de Paofai, les samedis 3, 10 et 17 février, de 16 heures à 17h30.