U'i mana project emmène les ados en week-end

Tahiti le 14 janvier 2020 - L'association U'i mana project organise à Moorea pour les adolescents des week-end de rencontre, d'échange et d'apprentissage comprenant la fabrication de ukulele.



L'association U'i mana project, créée en 2015 dans le but initial de participer à des compétitions de danse, a décidé l'an dernier de travailler en faveur de la jeunesse en partenariat avec l’Institut de formation, d’animation et de conseil (IFAC). Elle forme depuis les jeunes au Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa) et au Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).



Lors des dernières vacances scolaires, l'association devait organiser un Centre de loisirs sans hébergement (CLSH) ainsi qu'un camp ado grâce à des fonds européens via le contrat de ville. But principal de l'initiative, "la lutte contre l'exclusion notamment des enfants qui ne peuvent partir en vacances, surtout ceux des quartiers prioritaires" explique son président Rohianuu Douyere. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu.



Le CLSH s'est tenu comme prévu pendant les vacances de Noël, mais le camp d'ados n'a pas eu lieu par manque d'inscriptions regrette Rohianuu Douyere. "Sur la vingtaine de jeunes identifiés, on s'est retrouvé avec seulement deux adolescents. On a donc dû annuler et avons gardé ces jeunes pour une immersion". Mais ayant reçu des financements et signé une convention, l'association a pour obligation de rendre des comptes le 31 janvier prochain, faute de quoi elle devra rembourser les subventions reçues.