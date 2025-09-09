

Tya Zebrowski et Kauli Vaast vers les sommets

Tahiti, le 2 octobre 2025 - La quatrième étape des Challengers Series, qui se déroule au Portugal, à Ericeira, bat son plein depuis lundi. Dans son sillage, nos deux représentants encore en lice, Kauli Vaast et Tya Zebrowski, livrent des performances de haut niveau. Les deux surfeurs se sont qualifiés pour les phases finales. Notre champion olympique est en huitièmes, tandis que la leader des CS s’est hissée dans le dernier carré. Avec la fin de saison qui approche, ces résultats sont prometteurs pour décrocher le Championship Tour la saison prochaine.



Les jours se suivent et se ressemblent au Portugal. Depuis le début de la quatrième étape des Challengers Series, nos deux ‘aito, Tya Zebrowski et Kauli Vaast, enchaînent les performances de haut niveau sur les belles vagues de l’Atlantique, avec une détermination qui force l’admiration. La fin de saison approche, et l’on connaît l’importance d’être présent sur les quatre dernières étapes de ces Challengers Series 2025-2026. Tout va se jouer dans cette dernière ligne droite, car seuls les cinq meilleurs résultats des sept étapes inscrites au calendrier seront retenus. D’où la nécessité d’être au top jusqu’au bout. C’est dans cet état d’esprit que Kauli Vaast et Tya Zebrowski ont entamé leur compétition au Portugal.



Kauli Vaast assume son statut



Le champion olympique 2024 sait que cette fin de saison sera décisive pour lui. Avec la volonté affichée de rejoindre l’élite du surf mondial, le natif de Vairao a montré qu’il faudrait compter sur lui dans ce money time. Terminant en tête de ses trois premiers heats, il pointe actuellement à la neuvième place du classement général, dans la zone des qualifiés pour le CT. Il a dominé ses adversaires de la tête et des épaules – et pas n’importe lesquels –, puisque des pensionnaires du CT 2025 comme le Sud-Africain Matthew McGillivray ou encore le Brésilien Ian Gouveia se sont inclinés face aux rides du champion.



En huitièmes de finale, Kauli Vaast sera opposé à Oscar Berry. Actuel quatrième du classement général, le jeune Australien de 22 ans a éliminé le Français Jorgann Couzinet lors du dernier tour et montre une maturité intéressante dans ces Challengers Series, puisqu’il a fini quatrième à Ballito, en Afrique du Sud, et neuvième lors de l’étape californienne de la Lexus Pro.



Un duel qui s’annonce intense, surtout que les vagues attendues seront imposantes et nécessiteront un surf exigeant. Le vent sera aussi au rendez-vous, perturbant la lecture et les manœuvres. Il faudra donc une hyper-concentration que Kauli Vaast maîtrise de mieux en mieux et qui sera décisive pour se qualifier.



Tya Zebrowski confirme



Ce n’est presque plus une surprise, même si, dans le sport de haut niveau, rien n’est joué et tout est remis à zéro au début de chaque compétition. Mais le niveau affiché par notre benjamine, Tya Zebrowski, depuis le début de la saison, et déjà lors des années précédentes, progresse tellement que sa première place au classement général, hommes et femmes confondus, est amplement méritée. Ses performances pour sa première année dans les CS sont d’une régularité impressionnante (3e, 5e et 2e lors des trois premières étapes), et personne n’est étonné de son classement. Son surf mature et engagé l’a propulsée, encore une fois, vers les quarts de finale de l’EDP Ericeira Pro.



Car l’an dernier, grâce à une wild card, elle avait déjà participé à cette étape et s’était inclinée en finale face à Sally Fitzgibbons. Cette année, les deux surfeuses se sont retrouvées dans la deuxième série et, encore une fois, c’est l’Australienne qui s’est imposée. Arrivée deuxième, Tya Zebrowski s’est tout de même qualifiée pour le tour suivant. Sortie du CT à mi-saison en raison de son classement, Sally Fitzgibbons s’est relancée dans les CS. Mais elle n’a pu se défaire de l’Américaine Kirra Pinkerton en huitièmes de finale. C’est donc la native de San Clemente en Californie qui retrouvera notre Franco-Polynésienne en quart. Après avoir sorti la Japonaise Kana Nakashio, qu’elle a dominée avec un score de 15,90 points, Tya Zebrowski devra encore une fois monter son niveau pour remporter ce duel.



La fin de la compétition s’annonce riche en émotions, car tous les points pris sont désormais décisifs pour atteindre l’objectif ultime : la qualification pour le Championship Tour.



