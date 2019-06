Tubuai : une journée sportive et d'info santé samedi

TUBUAI, le 17 juin 2019. Le district de basket-ball de Tubuai organise une journée sportive samedi. L'occasion de jouer au futsal, au basket-ball et au volley-ball mais aussi de s'informer sur le diabète et l'obésité.





Dans le cadre de l'action nationale "Journée Olympique et Fête du sport", le district de basket-ball de Tubuai organise une journée Olympique contre le diabète et l'obésité ce samedi 22 juin à la salle des sports de Taahuaia.



Pendant cette journée sportive, les joueurs et les spectateurs seront sensibilisés sur la problématique du diabète, de l'obésité, et des maladies cardio-vasculaires. En partenariat avec la direction de la santé de Tubuai, un stand de sensibilisation, avec des professionnels, sera mis en place. Le public pourra connaître sont aux de glycémie, sa tension et son poids. Un tournoi de futsal est organisé samedi matin. L'après-midi, les joueurs joueront l'après-midi au basket-ball et au volley-ball.



"C'est une extraordinaire opportunité de fédérer la population de Tubuai autour de la pratique de plusieurs activité physiques et sportives, de promouvoir une action de sensibilisation sur la santé au plus grand nombre", souligne Jean-Luc Elice, secrétaire du district de basket-ball de Tubuai.