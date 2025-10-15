Tubuai : le ministre rassure, le tavana se mobilise

(MAJ) Tahiti, le 7 novembre 2025 – Le ministre de l’Education, Ronny Teriipaia a réagi, dans un communiqué, à la situation du collège de Mataura à Tubuai, après la suspension à titre conservatoire de son chef d’établissement. Il a assuré qu’une “organisation transitoire” a été mise en place pour assurer la continuité du service éducatif. Mais le tāvana, Fernand Tahiata, informe de son côté que le ramassage scolaire ne sera pas assuré lundi, et qu’une “mobilisation” de soutien à Willy Vaiho se tiendra à 7h30 devant le collège.
S’il ne s’était pas exprimé jusqu’ici, le ministre de l’Education, Ronny Teriipaia, a tenu à remettre l’église au milieu du village en prenant la plume ce vendredi matin. Dans un communiqué, il explique d’emblée suivre avec “attention” la situation au collège de Tubuai où, dès le lendemain de l’annonce de la suspension de son chef d’établissement, une pétition de soutien était partagée en ligne. Cette suspension à titre conservatoire du principal du collège de Mataura a certes été décidée par son homologue à Paris, mais il en assume aussi la responsabilité. Cette mesure fait en effet “suite à une enquête administrative conduite en juin 2025 et à une proposition du ministre de l’Education de Polynésie française et du vice-recteur”, écrit-il. “Elle vise exclusivement à garantir la sérénité du fonctionnement de l’établissement, et le bon accomplissement du service public d’éducation, dans l’attente de conclusions de la procédure engagée” poursuit le ministre qui souligne que “cette décision n’est pas une sanction” et qu’elle “ne préjuge en rien du fond du dossier”.
Comprenant l’émotion exprimée localement Ronny Teriipaia appelle néanmoins chacun “à la retenue, à la responsabilité et à la confiance dans les institutions”. “Les débats sont légitimes lorsqu’ils s’expriment dans le respect mutuel et la bienveillance, sans opposition ni stigmatisation”. En attendant, il veut rassurer les familles en assurant qu’une organisation transitoire a été mise en place. “Un personnel sera prochainement nommé pour assurer l’intérim et garantir la bonne organisation de la vie scolaire ainsi que la poursuite normale des enseignements. L’accueil des élèves, y compris des internes, se déroulera normalement, selon le calendrier prévu. Les équipes éducatives, d’encadrement et de restauration sont pleinement mobilisées pour assurer la sécurité, la continuité des enseignements et le bien-être des élèves dès leur retour à Tubuai. Les équipes du collège peuvent compter sur le soutien de la DGEE et du vice-rectorat, mobilisés pour accompagner la communauté éducative des Australes dans cette période sensible”.
Plus tard dans l’après-midi, c’était au tour du maire de Tubuai, Fernand Tahiata de s’exprimer lui aussi sur les réseaux sociaux pour témoigner sa solidarité envers Willy Vaiho, après la suspension de ses fonctions. C’est ainsi qu’avec “son conseil municipal et l’ensemble des employés communaux”, il informe les “parents d’élèves ainsi que la population que le ramassage scolaire de ce Lundi 10 novembre ne sera pas assuré. En revanche, les parents souhaitant déposer eux mêmes leurs enfants pourront le faire, la restauration communale restera ouverte et fonctionnelle concernant le premier degré”.
Il conclut en annonçant qu’ils seront “également mobilisés devant le collège le lundi 10 novembre à 07h30 pour apporter notre soutien”, soulignant que “cette mobilisation collective, sincère et largement partagée, traduit l’attachement de notre population à un climat éducatif stable, respectueux et humain, ainsi que la reconnaissance du travail et des qualités professionnelles et humaines de monsieur Willy Vaiho”.
