Trophées du sport 2019: quel sera votre sportif préféré?

Les Trophées du Sport 2019, c’est parti ! Les portraits des 18 nominés seront diffusés sur Tahiti Infos et Polynésie la 1ère et le public pourra voter pour son athlète préféré. La soirée de remise des prix se déroulera au Grand Théâtre de la Maison de la Culture le vendredi 15 février prochain. Un concours proposé par Tahiti Infos, Air Tahiti Nui, Polynésie la 1ère, la Pacifique des Jeux avec le soutien du, Ministère de la Jeunesse et des sports de la Polynésie française.



Un concours pour nos sportifs polynésiens



Un peu d’histoire... Baptisé à ses débuts « Tahiti Infos ATN Challenge », le concours des Trophées du sport a été initié en 2015 par Tahiti Infos en partenariat avec Air Tahiti Nui. Dès la deuxième édition, en 2016, Polynésie la 1ère devient également partenaire qui décide à compter de 2017 de diffuser la cérémonie de remise des prix en prime à l’antenne. En 2017, le Pays apporte son soutien et devient un partenaire important qui offre une nouvelle dimension à l’évènement : « Les Trophées du Sport » sont nés et sont diffusés en direct sur Polynésie la 1ère. En 2018, pour la quatrième édition, la Pacifique des Jeux devient un des partenaires privilégiés puis renouvelle son soutien en 2019.



Le concours vise à récompenser les athlètes qui se sont illustrés dans leurs disciplines respectives lors de l’année écoulée selon des critères prédéfinis. La remise des Trophées se déroulera cette année encore au Grand Théâtre de la Maison de la Culture le vendredi 15 février prochain, la cérémonie sera diffusée en direct TV, radio et internet sur Polynésie la 1ère et en live blog sur Tahiti Infos.



D’année en année, les critères de sélection sont peaufinés. Depuis 2017 les critères de sélection des athlètes se sont précisés et au delà de la popularité des sportifs, an plus de leur haut niveau de performance en compétition, leur comportement et leur exemplarité sont considérés. Ainsi, si un athlète a remporté de bons résultats dans l’année il devra aussi avoir montré de lui une image valorisante et vertueuse, propre à être un exemple pour notre jeunesse tout en valorisant l’image de la Polynésie à l’extérieur



Pas deux années d’affilée : un athlète présent dans la liste des 18 ne pourra pas être nominé l’année suivante. Le gagnant d’une catégorie reste associé au concours l’année suivante en devenant parrain ou marraine de la catégorie. Les parrains et marraines 2019 (gagnants 2018) sont : Henri Burns, Raihau Maiau, Anne-Caroline Graffe, Kauli Vaast et Rauhiti Vernaudon.