Trophée de Babette : Manate Rau remporte sa première battle culinaire

Deux ados du lycée hôtelier de Tahiti ont participé aux premières épreuves du concours culinaire du "Trophée de Babette". Manate Rau sort premier du premier tour et se qualifie pour les demi-finales.

Les deux candidats du lycée hôtelier au concours culinaire "Le trophée de Babette", Keanu Teraitua et Manate Mau, ont participé aux premières épreuves, vendredi après-midi à Paris.

Dans un communiqué de la présidence, leur professeur, Josh Tinorua, a décrit les modalités de la première épreuve: "Il s'agit d’une battle avec un principe d’élimination. Deux candidats s’affrontent. Ils ne se voient pas et ont 45 minutes pour présenter trois assiettes avec une protéine, une sauce, une garniture, tout en soignant la présentation et ayant une méthode de travail. Les critères sont stricts. Des grands chefs font partie du jury. On va essayer de monter sur le podium."

Et les deux lycéens se sont effectivement bien débrouillés, puisque si Keanu n'a pas été retenu pour les demi-finales, Manate, lui, est sorti 1er du premier tour. Il faut dire que le jeune homme n'en est pas à son coup d'essai. Il avait participé au concours du Meilleur apprenti de France l'année dernière.