Trois pour un siège à Ua Pou

HAKA TŪ ÌA HOU O UA POU



Tête de liste: Ady Candelot

Co-listiers: 21

Résultats au 1er Tour (17,05 % Pakiha Eo Ua Pou et 9,17% Hei Putoka)

Couleur politique: Sans étiquette, fusion de Pakiha Eo Ua Pou en rouge, et Hei Putoka en rose.



Au premier tour, la liste Pakiha Eo Ua Pou avait à sa tête Joseph Ah-Sha. Quant à la liste Hei Putoka, elle avait à sa tête Raïssa Bruneau.

Ady Candelot se présente pour la première fois en tête de liste. Maraîchère, travaillant aux côtés de son mari agriculteur, elle a fait partie de la dernière promotion de BTS Action Commerciale de Polynésie et a travaillé en banque pendant 6 ans entre Hiva Oa, Nuku Hiva et Ua Pou. Elle a également été élue présidente du COMOTHE, le comité organisateur du Festival des Arts des Iles Marquises qui a eu lieu à Ua Pou en décembre 2019.



Les principaux projets de Haka tū ìa hou o Ua Pou sont le développement du secteur primaire, la protection de l’environnement en ligne avec la politique de M. Tearii Alpha pour une économie verte et faire des Marquises le garde-manger de la Polynésie et enfin, le volet social avec par exemple une antenne CPS.



Ady souhaite que Ua Pou “retrouve ses lettres de noblesse, comme dans les années 90 sous René Kohumoetini. Mais suite à la crise sanitaire, il s’agit surtout d’adopter une politique de résilience et prendre note des erreurs et des carences auxquelles remédier. “