Trois morts dans l'incendie d'un immeuble du XIe arrondissement de Paris

Paris, France | AFP | samedi 22/06/2019 - Trois personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée dans un incendie qui s'est déclaré samedi pour une raison indéterminée vers 05H00 dans un immeuble du XIe arrondissement de Paris, entraînant le déploiement d'importants moyens de secours pour une opération qualifiée de "complexe".



Vingt-sept personnes, dont un pompier, ont également été légèrement blessées, intoxiquées par les fumées dégagées par le feu qui s'est déclenché rue de Nemours, dans un bâtiment de six étages abritant un restaurant, un hammam et des habitations, a précisé un porte-parole des pompiers de Paris, le capitaine Florian Lointier.

Un total de 200 pompiers et une cinquantaine d'engins ont été rapidement mobilisés, permettant de maîtriser dans la matinée l'incendie, qui s'était propagé à deux cages d'escaliers voisines.

Une quinzaine de sauvetages ont été rapidement réalisés par des échelles et échelles à crochets, a précisé le capitaine Florian Lointier. Il a aussi évoqué "des cheminements complexes", "des arcs électriques" et "énormément de fumées et de gaz chauds" qui ont compliqué les opérations de secours.

"Nous sommes dans un arrondissement dense avec des immeubles faubouriens et en coeur d'îlot qui n'ont pas d'accès sur la rue (...) donc, l'intervention a été beaucoup plus complexe", a expliqué la maire de Paris Anne Hidalgo, lors d'un point presse sur place à la mi-journée.

Parmi les victimes figurent "une jeune femme dont on ne sait pas si elle s'est défenestrée ou si elle a essayé de passer par un échafaudage" installé sur la façade de l'immeuble pour des travaux de rénovation, "un jeune homme qui a visiblement cherché à sortir de chez lui et a été pris par les fumées, et une troisième personne à peu près dans la même situation", a-t-elle détaillé.

- Une enquête ouverte par le parquet -

Quatre mois après un dramatique incendie volontaire, qui avait fait dix morts et 96 blessés, les pompiers de Paris ont donné des consignes de confinement aux habitants non menacés par les flammes.

Ces messages "ont été parfaitement respectés", a salué le capitaine Lointier : "Les gens sont restés confinés chez eux, ont fermé leurs portes et attendu que les pompiers viennent les chercher par ordre de priorité".

"On dormait et vers 5H00 j'ai senti de la fumée. J'ai ouvert la fenêtre et il y avait déjà un camion de pompiers dans la rue. On a vue sur la cour (de l'immeuble incendié) et on a vu une énorme de colonne de fumée qui sortait. On a entendu crier, plein de bruit et on est sorti direct", a témoigné auprès de l'AFP Jérôme Cariati, qui habite rue Oberkampf.

"On a vu passer les gens évacués, qui étaient pieds nus, ils avaient l'air choqués, certains avaient du mal à respirer. Ils ont été pris en main rapidement", a-t-il ajouté, tout en décrivant une "fumée noire, épaisse, avec une grosse odeur."

Selon le porte-parole des pompiers, la totalité des habitants évacués ne pourront pas rejoindre leur logement, car des appartements ont été endommagés par la fumée et le feu. Mais certains "pourront revenir d'ici ce soir".

Le laboratoire central de la préfecture de police de Paris a procédé samedi matin aux premières constatations pour tenter de déterminer l'origine du sinistre, a indiqué une source policière. Le parquet de Paris a ouvert une enquête et le 2e DPJ a été saisi.

La mairie du XIe arrondissement a accueilli certaines personnes "dans l'attente d'informations quant à leur possible réintégration ou, au moins visite, de leur appartement pour récupérer des affaires", a indiqué le maire François Vauglin.

Dans la nuit du 4 au 5 février dernier, une femme souffrant de problèmes psychiatriques avait volontairement déclenché un incendie dans un immeuble du XVIe arrondissement de Paris, faisant 10 morts et 96 blessés, le bilan le plus meurtrier dans la capitale en près de 14 ans.

Le 6 avril, un violent incendie s'était déclaré dans un immeuble du XIXe arrondissement de Paris, nécessitant l'intervention de 130 pompiers, sans faire de victimes.