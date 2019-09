Trois maisons incendiées suite à un feu de feuilles

PAPEETE, le 16 septembre 2019 - Trois maisons ont été incendiées à la Cité de l'air lundi matin. Selon le premier maire adjoint de Faa'a, Robert Maker, l'incendie a été provoqué par le feu d'un tas de feuilles.



Une impressionnante colonne de fumée se dégageait ce matin de la Cité de l'air. Trois maisons ont été ravagées par les flammes mais aucun blessé n'est à déplorer. Tel que l'explique le premier maire adjoint de Faa'a, Robert Maker, "l'incendie a trouvé son origine dans le fait que le propriétaire d'une maison située dans cette le quartier Pai ait voulu faire un feu de feuilles chez lui. Le vent d'ouest soufflait et ses voisins lui ont demandé de ne pas faire de feu. Une dispute a éclaté entre eux et pendant qu'ils se disputaient, le feu a continué à grandir et à se propager. Tout est parti de là."





Selon Robert Maker, aucun blessé n'est à déplorer et ce sont 19 personnes qui habitaient dans les maisons incendiées. Le premier adjoint au maire de Faa'a tient à "remercier" les pompiers de sa commune, de l'aéroport de Tahiti, de Papeete et de Punaauia. L'incendie est désormais "totalement maîtrisé".