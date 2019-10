Trois jours de séminaire pour les cadres de l'éducation

Papeete, le 7 octobre 2019 - Le séminaire des personnels d’encadrement de l’Éducation a débuté ce lundi matin au lycée hôtelier de Punaauia. Pendant trois jours, les proviseurs, les principaux et le personnel encadrant des premier et second degrés de l'enseignement du public et du privé vont plancher sur de nombreux sujets très variés, allant du décrochage scolaire, au harcèlement en passant aux élèves à haut potentiel.



Rendez-vous incontournable et attendu par les chefs d'établissements du premier et second degrés de l'enseignement du public et du privé, le séminaire des personnels d’encadrement de l’Éducation s'est ouvert ce lundi matin au lycée hôtelier de Punaauia, en présence de la ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, et du directeur de la DGEE (Direction générale de l'Éducation et des enseignements), Thierry Delmas.



D'emblée, la ministre de l'Éducation a clairement réaffirmé aux proviseurs et principaux sur place les trois axes primordiaux de sa politique qu'elle veut "ambitieuse" pour l'éducation de la jeunesse polynésienne. Ces trois piliers sont : élever le niveau général de tous les élèves et ce de la maternelle jusqu'au post-bac, lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire et, enfin, veiller au climat scolaire et au cadre de vie des élèves.