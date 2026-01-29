

Trois jours à Vairao pour 40 jeunes

Tahiti, le 17 février 2026 - En cette semaine de vacances scolaires, 40 jeunes des paroisses de Vairao et Faa’a (Ahurai) de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours participent à un camps ados en pleine nature autour d’activités culturelles, sportives et spirituelles.





En cette semaine de vacances scolaires, 40 jeunes de 11 à 17 ans originaires de Taiarapu-Ouest et Faa’a sont hébergés en pleine nature à Vairao, sur le site de la Fogep appartenant à l’Institut de la Jeunesse et des Sports (IJSPF), dans le cadre d’un camp ados organisé par l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Deux évêques et une dizaine de “mains serviables” des paroisses de Vairao et Ahurai assurent l’encadrement des activités sur trois jours.



Arrivés ce mardi matin, les collégiens et lycéens ont débuté par une randonnée en direction du marae Nuutere, où le directeur de la Maison familiale rurale (MFR) de Vairao leur a conté l’histoire des lieux entretenus par ses élèves en partenariat avec la commune. Baignade, sports collectifs, laser game et visite du site olympique de Teahupo’o complètent le programme jusqu’à jeudi.



​“Se rencontrer et échanger”

“L’objectif, c’est de les occuper et de les sensibiliser. Ça passe par le sport et la culture. Ils participent aussi à la préparation des repas”, remarque Temauarii Maruhi, membre de la paroisse de Vairao et du pieu de Taravao, avec la double casquette de président du comité jeunesse et sports de Taiarapu-Ouest. “Cette rencontre fortifie la foi et la charité. Ils sont encouragés à se respecter eux-mêmes et à respecter les autres. Le soir, on organise des ‘soirées familiales’ sous forme de veillées qui durent une heure, dirigées par les jeunes”, ajoute Viriamu Vaiho, membre de la paroisse Ahurai du pieu de Faa’a.



Une expérience visiblement appréciée par les jeunes concernés. “C’est rare qu’on fasse ce type de sortie, donc je profite des activités”, confie Faimano, adolescente de 14 ans originaire de Faa’a. “C’est toujours bien de se rassembler avec des jeunes de notre âge pour se rencontrer et échanger. J’aime le sport, donc j’attends avec impatience les matchs de volley-ball”, poursuit Nanuahere, 16 ans, résident de Teahupo’o.



À la Presqu’île, le prochain rassemblement de jeunesse devrait se tenir sur deux jours au mois de mai à Taravao avec environ 700 “jeunes gens” issus des paroisses de Hitia’a à Tautira et Vairao.



