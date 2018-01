Trois ans ferme pour homicide involontaire

Blessé, le conducteur du véhicule incriminé, passe plusieurs jours à l'hôpital avant d'être entendu par les gendarmes. L'individu, un pêcheur de 26 ans, explique aux enquêteurs qu'il avait, ce jour-là, déjà bu trois bières et un tiers d'une bouteille de komo. Il avait repris le volant avec l'un de ses cousins par alliance pour aller chercher une nouvelle bouteille de komo.



L'enquête laisse apparaître que l'auteur des faits circulait sans permis ni assurances avec un taux d'alcoolémie d'1.70 gramme. L'homme a reconnu qu'il conduisait depuis 2010 sans aucune autorisation.



Lors de l'audience, le président du tribunal, consterné, s'est interrogé: "Comment expliquez-vous tous ces manquements, toutes ces négligences? (…) Vous cumulez toutes les infractions en la matière, on se demande même comment vous auriez pu éviter un accident…" Peu bavard, le prévenu, décrit comme une personne calme et sociable, a répondu qu'il n'avait pas pensé au danger: "je me sentais bien au moment de prendre le volant." L'homme a ajouté qu'il pensait à la victime "tous les jours".



Evoquant la violence de l'accident, l'avocate de la victime a indiqué que la famille de cette dernière souhaitait que le prévenu "exprime quelque chose à l'égard de la famille."



Regrettant la répétition de ce type d'accidents, le procureur de la république a qualifié le contexte de "dramatique (…) Une fois de plus, le prévenu fait preuve d'une totale négligence qui confine de manière paradoxale à un acte presque délibéré (…) La réflexion doit s'abattre sur ces prévenus qui sont à l'origine de ces faits inadmissibles." Le représentant du ministère public a requis une lourde peine de 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis mise à l'épreuve.



Le conseil du prévenu, Me Tulasne a souligné l'incontestabilité des faits: "c'est le procès de l'inconscience dans toute sa splendeur, tout y est! (…) A quoi servirait, deux ans après les faits, d'envoyer mon client à Nuutania? Il faut allier une juste sanction à son avenir."



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné l’homme à 5 ans de prison dont 2 avec sursis mise à l’épreuve.