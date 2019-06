Trois ans ferme contre le chauffard de Tautira

PAPEETE, le 3 juin 2019 – Le chauffard de 41 ans qui avait mortellement percuté un adolescent de 14 ans le 11 mai dernier à Tautira a été condamné lundi en comparution immédiate à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Papeete.



Le tribunal correctionnel de Papeete a jugé lundi après-midi en comparution immédiate l’homme de 41 ans qui avait percuté mortellement un jeune adolescent de 14 ans le 11 mai dernier au PK14 à Tautira. Au moment du drame, un samedi en fin d’après-midi, le prévenu conduisait un camion et n’avait pas vu le jeune garçon qui traversait la route. Le conducteur était alcoolisé et avait fumé du paka.



Laissé libre sous contrôle judiciaire depuis le drame, l’homme a reconnu intégralement les faits lors de son procès lundi après-midi. Maçon de profession et père de trois enfants, sans antécédents judiciaires, il a reconnu avoir consommé trois bières de 50cl pendant qu’il roulait et avoir fumé avant de prendre la route. D’abord contrôlé à 1,2 gr/l de sang par les gendarmes, son taux d’alcoolémie s’élevait même à 2g/l après prise de sang.



Le quadragénaire est reparti sous escorte du tribunal lundi après-midi. Il a en effet été condamné à trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt à Tatutu. Les intérêts civils à fixer pour la famille de la victime ont été renvoyés à une audience ultérieure.



Depuis le début de l’année, 15 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua. En 2018, année marquée par une très forte mortalité routière, la route avait fait 36 victimes en Polynésie française.