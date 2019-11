Tristan Pfaff, pianiste renommé, vient pour 2 concerts à Tahiti

TAHITI, le 13 novembre 2019 - L'association Musique en Polynésie fait venir un musicien dont le succès auprès du public est grandissant : Tristan Pfaff. Un premier rendez-vous est prévu ce dimanche, le second le vendredi 22 novembre. Les deux concerts n'ont pas la même programmation.



Il est invité à monter sur les scènes et à participer aux festivals les plus prestigieux : Auvers-sur-Oise, La Folle Journée, Heidelberg, Nohant, La Roque d'Anthéron, Liszt en Provence, les Serres d'Auteuil, le Petit Palais, la Salle Cortot, l’Hôtel Matignon, le Théâtre le Ranelagh...



À ce propos, indique : " Il est très difficile de décrire précisément ce que l'on ressent lorsque l'on est sur scène. Wagner disait: 'la musique commence là où les mots s'arrêtent'... "



Il a joué en soliste avec l’Orchestre National de France, le BBC Scottish Symphony Orchestra, l’European Philharmonic Orchestra... Il s'est produit aux quatre coins du monde. Il connait un succès grandissant. Il est attendu en Polynésie ce week-end.



Le pianiste Tristan Pfaff va donner deux concerts à Tahiti grâce à Musique en Polynésie. Il annonce : "un programme assez classique avec la grande sonate Pathétique de Beethoven, les réminiscences de Norma de Bellini dans une transcriptions de Liszt", pour le premier concert. Ensuite, pour la seconde soirée de concert, il jouera un programme entièrement dédié à Chopin.



Tristan Pfaff est entré tôt dans l'univers musical. " Nous avions un vieux piano à la maison lorsque j'étais enfant. J'ai eu un jour la curiosité d'essayer. La musique est par la suite devenue ma passion ."



Il a suivi des études au conservatoire de Nantes avant de rejoindre celui de Rueil-Malmaison où il s'est retrouvé dans la classe du professeur Denis Pascal, l'une des figures les plus originales du piano français. À 15 ans, il a réussi le concours d'entrée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, admis à l'unanimité du jury.



Depuis, il a reçu plusieurs prix, remporté de nombreux concours. Il a enregistré des albums, l’un consacré à Liszt en 2011 (à l'occasion de l'année Liszt), un autre consacré à Schubert en 2013, et Piano Encores en 2015.