

Trafic de stupéfiants : un homme condamné à deux ans de prison pour non-respect d’une interdiction de paraître

Tahiti, le 24 janvier 2026 - Pour la première fois en Polynésie française, un trafiquant de stupéfiants a été condamné à une peine de prison ferme pour ne pas avoir respecté un arrêté lui interdisant de paraître sur un point de deal. Le tribunal correctionnel de Papeete a prononcé, jeudi dernier, une peine de deux ans d’emprisonnement à l’encontre d’un homme domicilié à Punaauia, immédiatement incarcéré.



Cette condamnation s’inscrit dans le cadre de la loi du 13 juin 2025 “visant à sortir la France du piège du narcotrafic”, qui confère au représentant de l’État de nouveaux moyens pour lutter contre les réseaux criminels. En Polynésie française, ces dispositions permettent notamment au haut-commissaire de prendre des arrêtés d’interdiction de paraître sur des zones identifiées comme lieux de trafic de stupéfiants.



À ce titre, Alexandre Rochatte, haut-commissaire de la République, a pris onze arrêtés visant des zones situées à Faa’a, Punaauia, Mahina et Papeete. Ces décisions reposent sur des éléments établis par les forces de sécurité intérieure, notamment la présence répétée d’individus impliqués dans des activités de trafic sur des secteurs précis. Les arrêtés sont pris en lien avec le parquet.



Par arrêté du 5 janvier 2026, le haut-commissaire avait ainsi interdit à Monsieur N., résidant à Punaauia, de se rendre dans un secteur de la commune identifié comme zone de trafic. Malgré cette interdiction, l’intéressé a été repéré le mardi 22 janvier par des agents de la police municipale de Punaauia, alors qu’il se livrait manifestement à un trafic de produits stupéfiants sur la zone concernée.



Des militaires de la gendarmerie sont intervenus immédiatement pour procéder à son interpellation. Du cannabis a été découvert sur lui. Placé en garde à vue, N. a reconnu avoir enfreint l’arrêté d’interdiction de paraître. Il a également admis avoir poursuivi ses activités de trafic, alors qu’il avait déjà fait l’objet de condamnations pour des faits similaires.



Jugé en comparution immédiate pour la violation de l’interdiction de paraître et pour des faits d’acquisition, de détention, de transport, d’offre et de cession de produits stupéfiants, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire avec obligation de soins. À titre complémentaire, une interdiction judiciaire de paraître dans la zone concernée pour une durée de deux ans a également été prononcée.



Le prévenu a été maintenu en détention afin d’exécuter immédiatement la partie ferme de sa peine.

Rédigé par D'après communiqué le Samedi 24 Janvier 2026 à 20:04 | Lu 524 fois



