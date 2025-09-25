

Trafic de stupéfiants inter-îles : deux interpellations à la gare maritime

Tahiti, le 15 octobre 2025 - La Direction territoriale de la police nationale (DTPN) a annoncé ce mercredi l'interpellation de deux individus à la gare maritime de Papeete en flagrant délit de trafic de stupéfiants inter-îles.



L’opération, menée ces derniers jours par les services antistupéfiants, a permis de saisir plusieurs centaines de grammes de cannabis séché. Les suspects, appréhendés lors de contrôles à la gare maritime, seront prochainement convoqués devant la justice pour répondre de leurs actes. Ils encourent des poursuites pour trafic de stupéfiants, une infraction passible de peines d'emprisonnement et d'amendes importantes.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de lutte contre les réseaux de trafic qui utilisent les liaisons maritimes pour transporter des produits illicites entre les différentes îles de la Polynésie française. La DTPN rappelle sa détermination et sa vigilance constante dans la lutte contre tous les trafics sur le territoire.





