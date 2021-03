Trafic d'ice à Taravao : Trois suspects placés en détention provisoire

Tahiti, le 20 mars 2021 - Cinq des sept personnes interpellées le 16 mars à Taravao dans le cadre du démantèlement d'un trafic d'ice ont été déférées devant le procureur de la République samedi. Elles seront jugées en comparution immédiate le 6 mai prochain.



Au terme de 96 heures de garde à vue, cinq des sept individus arrêtés le 16 mars à Taravao dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Papeete pour trafic de stupéfiants ont été déférés devant le procureur de la République samedi, puis présentés devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Trois des cinq suspects ont été placés en détention provisoire, les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement qui aura lieu le 6 mai.



Les trois hommes et les deux femmes sont soupçonnés d'avoir pris part à un trafic d'ice organisé à la Presqu'île. Lors de leurs arrestations, les gendarmes de la brigade de Taravao, appuyés par les militaires de la Brigade de recherches (BR) de Faa'a, avaient saisi plus trois millions de Fcfp en espèces, sept grammes d'ice conditionnés à la revente, des centaines de pieds de paka et un scooter.