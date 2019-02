Trafic d'ice : Les prévenus condamnés à des peines comprises entre un et sept ans de prison ferme

PAPEETE, le 14 février 2019 - Au terme de quatre jours de procès, le tribunal a rendu son délibéré dans le cadre d'un trafic portant sur l'importation de plus d'un kilo d'ice entre décembre 2016 et janvier 2018. Les prévenus considérés comme ayant été à la tête du réseau ont été condamnés à des peines comprises entre cinq et sept ans de prison ferme.



Avant que les magistrats ne se retirent pour délibérer en ce dernier jour de procès, les prévenus ont été appelés à s'exprimer pour la dernière fois. Tous ont unanimement présenté leurs excuses pour avoir commis les faits qui leur sont reprochés. À la barre, Bastien Temauu a indiqué qu'il « regrettait » profondément ses actes et qu'il demandait « pardon » à la société civile : «J'interpelle les Polynésiens afin qu'ils créent des emplois et que ce procès serve d'exemple » . Guy Teihoarii s'est quant à lui dit « prêt » à « porter sa peine » et a demandé pardon à « tous ceux » qu'il avait « emportés » avec lui.



Après en avoir délibéré pendant trois heures, les magistrats ont finalement prononcé des peines plus clémentes que celles qui avaient été requises par le procureur de la République. Les prévenus les plus lourdement impliqués ont écopé de peines de quatre à sept ans de prison ferme. Quatre mandats de dépôt ont également été délivrés, dont un à l'encontre d'une sexagénaire qui avait servi de mule et dont l'interpellation avait déclenché le début de cette affaire. Les prévenus devront s'acquitter à payer solidairement une amende de 230 millions de francs.



À l'énoncé du délibéré, Me Lavoye, conseil de Tehotu Hauata, qui a été condamné à six ans de prison au lieu des sept ans requis, s'est déclarée « satisfaite » : « On a prêté des agissements à mon client pour des faits pour lesquels il n'était pas poursuivi aujourd'hui et pour lesquels on a tenté de le présenter d'une manière inappropriée. Rétrospectivement, j'ai été très surprise par la tournure des débats, car j'avais l'impression d'avoir un dossier différent que celui de l'instruction (…) Ce verdict est adapté aux faits commis par mon client » .



Le prochain procès lié à un trafic d'ice aura lieu en mars prochain. Mais, tel que l'a rappelé le procureur de la République lors de ses réquisitions mercredi, face au fléau que représente l'ice, la « répression ne peut suffire ».