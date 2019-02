Trafic d'ice : « pour être le boss, il ne suffit pas de financer, il faut de la technicité »

PAPEETE, le 12 février 2019 - En ce deuxième jour de procès, qui implique 21 personnes poursuivies pour avoir participé à un trafic d'ice, le tribunal a auditionné de nombreux prévenus dont l'un des commanditaires présumés du réseau d'importation, Bastien Temauu. A la barre, l'homme, qui a financé 13 voyages, a reconnu l'intégralité des faits en apportant de nombreux détails.



Avant le démantèlement de ce trafic, Bastien Temauu n'avait jamais été impliqué dans une affaire de stupéfiants. Le quadragénaire se retrouve pourtant au cœur du procès qui a débuté ce lundi devant le tribunal correctionnel de Papeete. A la barre, l'homme, qui est poursuivi pour avoir financé et commandité plusieurs importations d'ice entre les Etats-Unis et la Polynésie, se montre prolixe. En 2015, après s'être séparé de la femme avec laquelle il vivait depuis 13 ans, Bastien Temauu a sombré dans la délinquance. Escroquerie, vol, abus de confiance, fraude informatique, dénonciation mensongère : en moins de trois ans, son casier judiciaire s'est considérablement épaissi.



En 2017, cet ancien manager d'un fast-food, titulaire du baccalauréat, est contacté par deux autres prévenus, Gilbert Pouira et Frédéric Mahai qui lui proposent d'investir. Bastien Temauu, qui dispose d' « économies » en cash, accepte d'apporter 1,5 million de francs afin de payer un voyage destiné à importer de l'ice. Mais il ne récupère pas l'intégralité de la somme promise en contrepartie et juge le coup « foireux » . Réalisant qu'il a été escroqué par Frédéric Mahai, Bastien Temauu décide de continuer le trafic avec Gilbert Pouira. Au final, l'homme admettra avoir organisé 13 voyages pour lesquels il a parfois recruté des mules. Dans son ordinateur, les enquêteurs retrouvent de nombreuses photos de liasses de billets empilées les unes sur les autres.