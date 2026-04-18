

Tournée des associations à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 7 mai 2026 – Travailler “en équipe” avec les associations sportives, de jeunesse et des quartiers, c’est l’objectif que s’est fixé la commune de Taiarapu-Ouest. Une première rencontre s’est tenue mercredi à la mairie de Toahotu, tandis que deux autres sont programmées à Vairao et Teahupo’o ce mois-ci. L’occasion pour les élus d’entendre les doléances des bénévoles et d’annoncer la remise en place du comité jeunesse et sport en faveur de l’organisation d’événements collectifs, dont la Coupe Taiarapu-Ouest 2026.





“On veut travailler avec vous”. Mercredi soir, la commune de Taiarapu-Ouest a donné le coup d’envoi d’une série de rencontres dédiées aux associations, aussi bien de jeunesse et sport, que des quartiers. L’occasion pour la nouvelle équipe de se présenter, de répondre aux interrogations des bénévoles et de recueillir leurs doléances, mais aussi de présenter le cap de la mandature.



Une vingtaine de représentants associatifs ont répondu présents à la mairie de Toahotu, où ils ont été accueillis par des élus et la directrice générale des services. Sports de combat, collectifs ou individuels, plusieurs clubs étaient représentés. Des modalités d’attribution des subventions aux enjeux d’assurance, en passant par la répartition des créneaux d’entrainement, les questions ont été nombreuses et variées. Les suggestions aussi, s’agissant par exemple des demandes de formation en matière de sensibilisation et de prévention.



​“On a tous le même objectif”

Teanui Hutapu, président de l’AS Piroguiers Toahotu Commune, également impliqué dans le volley-ball en tant que coach des cadets, est intervenu à plusieurs reprises. “C’est toujours une bonne opportunité de se réunir. On a tous le même objectif : occuper nos jeunes et se battre contre la délinquance en leur permettant de progresser. Je suis venu écouter nos tāvana et je suis prêt à donner de mon temps pour cette cause : dans la culture polynésienne, le partage, c’est inné”, confie-t-il.



À seulement 27 ans, Kaihi Tevaearai préside l’association Toa Tama Iti Futsal, créée il y a tout juste un an. “Depuis qu’on a rouvert la salle omnisports de Toahotu, ça motive les jeunes à venir s’entrainer ! On participe aussi à des tournois sur Tautira. Nos difficultés sont surtout financières et logistiques. On découvre le fonctionnement d’une association et ce n’est pas tous les jours facile, car nous ne sommes que des jeunes bénévoles. On a envie de continuer à s’investir et faire plus pour nos jeunes, qu’ils puissent pratiquer et monter en niveau”, explique-t-il, en quête de soutien.



​Aussi la culture et les concours

Chacun œuvre dans son domaine, mais tous partagent le même but. Pour le maire de Taiarapu-Ouest, il était essentiel de poser les bases du dialogue entre la municipalité et ces forces vives. “Si on veut que les associations participent à la vie de la commune, c’est important de partager nos points de vue et nos problématiques, de façon à aller de l’avant. Certaines associations sont bien installées, d’autres se lancent et on veut travailler en équipe. Nos élus ont de l’expérience dans le sport et la jeunesse, moi-même je suis président de fédération. L’objectif, c’est d’éviter que nos jeunes tombent dans les addictions, aussi bien l’alcool que les drogues, qui conduisent à des vols et à la violence. Des participants ont souligné l’importance d’organiser le Tiurai avec des rencontres sportives et culturelles, mais aussi des élections Miss et Mister. Ces événements festifs font partie des actions que nous voulons mener pour notre population”, assure Faana Taputu.



Au quotidien, les associations sont encouragées à se tourner vers les élus de permanence à la mairie de Toahotu. Il en va de même pour Vairao et Teahupo’o, où les réunions sont respectivement fixées au mardi 12 mai et au mercredi 20 mai, à 18 heures.



​S’appuyer sur le comité jeunesse et sport Ces échanges avec les associations ont également donné lieu à la présentation d’un projet par la municipalité : la remise en place du comité jeunesse et sport de Taiarapu-Ouest avec des représentants de chaque commune associée pour fédérer les associations autour de grands projets communs. Un premier événement pourrait prendre la forme de la Coupe Taiarapu-Ouest 2026 en misant sur “des disciplines variées et représentatives” : volley-ball, basket à trois, football à sept, futsal, va’a, pétanque et tū’aro mā’ohi. Cette liste n’est pas figée et aucune date n’est avancée, l’objectif étant de bâtir collectivement ce projet qui vise notamment à “promouvoir la pratique sportive pour tous et renforcer la cohésion”. Plusieurs participants seraient prêts à s’investir au sein du comité, motivés par l’envie “de sauver des jeunes et de trouver des pépites”. Un objectif qui pousse aussi certains à viser “l’excellence” en se positionnant en faveur de déplacements à Tahiti et dans les îles pour rencontrer d’autres clubs et “donner envie à nos jeunes d’aller le plus loin possible”.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 7 Mai 2026 à 12:24 | Lu 330 fois



