Tourisme, un nouvel objectif de 1500 escales par an à partir de 2025

Tahiti, le 4 avril 2023 – A l'issue du Seatrade Cruise Global, un salon mondial du secteur de la croisière, la Polynésie a fixé un nouvel objectif en matière de nombre d'escales par an. En effet, celui-ci va atteindre 1 500 escales par année en 2025, contre 1 000 actuellement. Cet événement est l'occasion, pour les différentes délégations du Pacifique Sud, d'échanger directement avec les compagnies de croisière.



A l'issue du salon Seatrade Cruise Global, la Polynésie a fixé un nouvel objectif de 1 500 escales par an à partir de 2025. En effet, afin de maintenir les efforts constants du Pays dans le secteur du tourisme, une délégation polynésienne menée par le président du Tahiti Cruise Club, Bud Gilroy et composée de représentants de Tahiti Tourisme, Air Tahiti Nui et de Tahiti Nui Travel, s'est rendue au salon Seatrade Cruise Global à Fort Lauderdale en Floride. Cet événement qui rassemble les grands acteurs du secteur de la croisière, s'est déroulé du 28 au 30 mars dernier.



Les délégations des différents pays et territoires insulaires ont pu échanger, pendant trois jours, avec la trentaine de compagnies de croisières présentes afin de travailler sur les itinéraires de 2024 et 2025. L'objectif de ce salon est de permettre un échange directement avec les décideurs de secteur afin de pouvoir les informer sur les évolutions et les programmes d'aménagements comme sur la finalisation du terminal de croisière du port de Papeete. Plus spécifiquement, il s'agit donc de pouvoir, en fonction des navires et attentes de chaque compagnie, détailler les capacités réceptives de chaque île, de faire le bilan des opérations passées mais également d'envisager de nouveaux itinéraires.



Vers un nouvel objectif



Les enjeux pour la Polynésie quant à sa participation à ce salon sont cruciaux pour le tourisme local, puisqu'il s'agit d'accroître le nombre d'escales sur son territoire, tout en maintenant une moyenne de 500 passagers par bateau. Dans un communiqué diffusé après le salon, Bud Gilroy a d'ailleurs vanté le modèle polynésien : “Nous parvenons à développer un modèle original de croisière, durable et coordonné, avec des navires de petites et moyennes tailles, adaptés à nos îles et à leurs capacités d’accueil. Les opérateurs nous suivent dans cette voie. En conjuguant les ports de têtes de ligne dans le Pacifique Sud, dont Tahiti est l’un des plus prisés, nous pouvons répartir des itinéraires. Nous touchons déjà plus d’une trentaine d’îles en Polynésie, pour un total d’une cinquantaine dans le Pacifique”. Si un premier cycle de croissance avait permis à l'activité de doubler entre 2015 et 2019 par rapport aux cinq années précédentes, en atteignant une moyenne de 1 000 escales par an, la Polynésie s'est fixé un nouvel objectif à l'issue du salon. En effet, à partir de 2025, un seuil de 1 500 escales devrait être garanti. A l'issue du salon, les différentes délégations du Pacifique Sud présentes, provenant des Tonga, Pitcairn ou encore des Samoa, se sont déclarées très satisfaites de cette édition. Effectivement, celles-ci souhaiteraient s'inscrire dans la dynamique régionale de la zone, et participer à l'avenir du tourisme maritime et de la croisière en particulier.



Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 4 Avril 2023