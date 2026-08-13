

Tourisme nautique : les jeunes au cœur de la stratégie de recrutement du Pays

Tahiti, le 10 septembre 2026. Ils sont plus de 300 collégiens de Tahiti et Moorea à être montés ce jeudi matin à bord de l’Aranui pour en savoir plus sur les métiers du tourisme nautique. Dans le cadre de Tātai 2026, initié par les ministères du Tourisme et de l’Éducation, ces matinées du tourisme nautique ont un objectif de donner envie aux jeunes de rejoindre ce secteur.



Moearoti, lui, a déjà une idée bien précise de ce qu’il voudrait faire plus tard. Le jeune garçon souhaite devenir guide touristique. Mais même lorsqu’un choix d’orientation semble déjà arrêté, découvrir d’autres métiers permet de mieux comprendre un secteur et les possibilités qu’il offre. “Je suis content de voir d’autres métiers moins communs, comme mécanicien ou le service ménage”, détaille-t-il. Des métiers parfois difficiles, voire dangereux, qui demandent aussi beaucoup de savoir-faire. “Ce sont des métiers avec des mains minutieuses. C’est très enrichissant de voir ça”, poursuit l’élève. Avec Minovah, sa guide du jour, il a déjà pu découvrir près de la moitié du bateau et en apprendre davantage sur les compétences techniques nécessaires pour travailler à bord.



À quelques mètres de lui, Natihere, également au collège de Ārue, est elle aussi très intéressée par sa visite. Elle sait cependant qu’une carrière dans la navigation pourrait être compliquée pour elle à cause de son mal de mer. Cela ne l’empêche pas de s’intéresser aux métiers présentés à bord et de découvrir qu’il existe bien d’autres possibilités.



C’est justement l’un des objectifs de cette matinée consacrée au tourisme nautique, organisée pour la première fois par les deux Campus des métiers et des qualifications du territoire, Hôtellerie-Restauration-Tourisme du Pacifique et Campus de la Mer. Baptisée Tātai 2026, elle est financée par les ministères du Tourisme et de l’Éducation. La ministre de l’Éducation Samantha Bonet-Tirao ainsi que le président du Pays Moetai Brotherson étaient présents à cette journée. Quinze groupes et classes de Tahiti, ainsi que du stagiaires du CFPA (Centre de formation professionnelle pour adultes), qui n’étaient pas prévus initialement, ont participé soit plus de 300 jeunes.

​ Découvrir l’envers du décor

Le secteur du tourisme nautique et de la croisière prévoit une augmentation de l’activité de l’ordre de 30 % d’ici l’année prochaine. À l’avenir, les professionnels auront donc besoin de recruter davantage localement.



À bord de l’Aranui, hôte de l’événement, les métiers de la navigation et de la mécanique côtoient ceux de l’hôtellerie, de la restauration, du ménage, du service, de l’animation ou encore de l’accompagnement des visiteurs. “On veut montrer les différents métiers sur l’Aranui, donner envie de rejoindre le tourisme nautique en présentant les métiers”, expose Ornella Paysé, DRH de l'Aranui.



Une conférence était également organisée pour les étudiants du BTS de l’École hôtelière de Tahiti et de la licence professionnelle tourisme de l’Université. Jean-Baptiste Schneider, historien et enseignant-chercheur spécialiste de l’alimentation à bord des navires, a abordé l’évolution de la gastronomie à bord des paquebots. Au menu, choucroute et pastillage, mais pas seulement puisque l’historien a également expliqué comment les cuisines des bateaux ont évolué au fil du temps, notamment leur taille et leur organisation.

​ Du navire au job-dating

Le prochain rendez-vous de Tātai 2026 est fixé au mardi 15 septembre, de 8h30 à 11h30, au terminal de croisières de Papeete. Cette fois, il s’agira de mettre en relation les professionnels et les personnes susceptibles de rejoindre le secteur. Quatre compagnies de croisière vont être conviées à présenter leur entreprise, leur histoire et leurs besoins en recrutement. Parmi elles, Le Ponant, Windstar, Tuhaa Pae et l’Aranui.



Après avoir observé les mécaniciens, les équipes de ménage, les guides, les barmen ou encore les professionnels de la restauration à bord de l’Aranui, les jeunes devront se demander si leur futur métier ne se trouve pas sur un bateau.



Maïa Tunoa : “Si j’ai réussi, vous pouvez”

Maïa Tunoa a notamment travaillé sur des bateaux comptant jusqu’à 800 membres d’équipage, leur a surtout parlé de motivation et de persévérance. Elle a notamment raconté une anecdote de ses débuts comme femme de ménage à bord. Une supérieure lui avait alors demandé de nettoyer tous les toilettes du paquebot avec une brosse à dents parce qu’elle estimait qu’elle avait mal fait son travail. “Je l’ai fait. Aujourd’hui, je suis directrice, au plus haut dans la hiérarchie. Je l’ai recroisée depuis et je l’ai remerciée.” Une histoire qui a fait écho auprès des lycéens et des étudiants présents. “Si j’ai réussi, vous pouvez”, leur a-t-elle lancé comme un challenge. Parmi les professionnels de l'Aranui venus échanger avec les jeunes, Maïa Tunoa a partagé son expérience. Celle qui avait déjà fait l’objet d’un reportage dans nos colonnes est aujourd’hui directrice. Maïa Tunoa a notamment travaillé sur des bateaux comptant jusqu’à 800 membres d’équipage, leur a surtout parlé de motivation et de persévérance. Elle a notamment raconté une anecdote de ses débuts comme femme de ménage à bord. Une supérieure lui avait alors demandé de nettoyer tous les toilettes du paquebot avec une brosse à dents parce qu’elle estimait qu’elle avait mal fait son travail. “Je l’ai fait. Aujourd’hui, je suis directrice, au plus haut dans la hiérarchie. Je l’ai recroisée depuis et je l’ai remerciée.” Une histoire qui a fait écho auprès des lycéens et des étudiants présents. “Si j’ai réussi, vous pouvez”, leur a-t-elle lancé comme un challenge.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 10 Septembre 2026 à 17:50 | Lu 247 fois



