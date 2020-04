Toujours pas de nouveau cas dépisté

Tahiti, le 2 avril 2020 - Les chiffres de la surveillance épidémiologique du coronavirus Covid-19 en Polynésie française restent stables jeudi matin, avec 37 cas confirmés (+0) sur 524 personnes dépistées (+35). Une hospitalisation est en cours (+0) et aucun décès n'est pour l'instant à déplorer.



Les chiffres de la surveillance épidémiologique du Covid-19 font état de 37 cas confirmés en Polynésie française jeudi matin. Un bilan stable depuis mardi, tandis que 61 personnes supplémentaires ont été testées depuis lors.



Concernant la répartition géographique de ces cas, on dénombre 34 malades à Tahiti, essentiellement dans la zone urbaine de Papeete, et toujours trois personnes infectées à Moorea. Seul l'état de santé d'un malade nécessite une hospitalisation.