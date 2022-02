Tonga: le câble sous-marin plus endommagé que prévu

Nuku'alofa, Tonga | AFP | mardi 15/02/2022 - L'éruption volcanique dans l'archipel des Tonga a déchiré un tronçon de 80 kilomètres de câble sous-marin, compliquant les efforts pour reconnecter le royaume du Pacifique après un mois de coupure numérique, selon la société chargée des réparations.



Un navire de réparation a localisé les extrémités sectionnées du câble de 840 kilomètres reliant Tonga à Fidji, coupé lors de l'éruption du 15 janvier, a déclaré mardi James Panuve, directeur général de Tonga Cable Limited.



Le navire a constaté qu'il ne s'agit pas d'une coupure nette mais d'une déchirure sur 80 kilomètres de câble en de nombreux morceaux.



"Il est évident que l'éruption, les ondes de choc et le tsunami ont causé de gros dégâts sous l'eau", a déclaré M. Panuve.



Après avoir affronté le mauvais temps la semaine dernière, le navire de réparation tente désormais de récupérer des sections de câble dans des eaux pouvant atteindre 2,5 kilomètres de profondeur, a-t-il précisé.



Il a indiqué qu'une section a été déplacée de cinq kilomètres, une autre est enfouie sous 30 centimètres de vase, et qu'un morceau de câble de plus de 55 kilomètres de long est toujours perdu au fond de la mer. Le navire de réparation le recherche dans l'espoir qu'il soit encore utilisable.



Malgré les difficultés, M. Panuve s'est montré optimiste quant à la possibilité pour Tonga Cable d'atteindre son objectif de réparation de la liaison numérique d'ici le 20 février.



Des plans sont en cours pour créer un "mini-système" afin de combler l'écart de 80 kilomètres, a-t-il précisé.



L'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai a généré un tsunami et recouvert les Tonga de cendres toxiques, tuant trois personnes.



Les opérations de secours dans cette nation insulaire d'environ 100.000 habitants ont été compliquées par la difficulté à communiquer, les liaisons satellites de secours fournissant une large bande inégale.



Outre les dégâts causés par l'éruption et le tsunami qui a suivi, les Tonga sont également confrontées à une épidémie de Covid-19 après être restées exemptes de virus pendant la majeure partie de la pandémie.



L'île principale de Tongatapu et l'île de Vava'u sont confinées, les autorités sanitaires faisant état mardi d'un total de 139 cas dans le pays.



L'aide humanitaire internationale continue d'arriver. Cette semaine, deux navires de la marine chinoise ont livré 1.300 tonnes de fournitures, dont 500 maisons préfabriquées.

