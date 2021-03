Tohiea conforte son fauteuil de leader à Moorea

Moorea, le 22 mars 2021 - A l’issue des matchs en retard du championnat de Moorea, disputés le week-end dernier, Tohiea a augmenté son avance au classement en dominant facilement Mira su le score de 7 à 2. Temanava, de son côté, grâce à son succès face à Tearaa (3-0) a retrouvé la troisième marche du podium. L’AS Tapuhute, avec ses nouvelles recrues, a facilement battu Tiare Tahiti sur le score de 5 à 0.



Après quelques semaines d’arrêt en raison de la crise sanitaire, le championnat de Moorea a finalement repris ses droits le week-end dernier sur l’île sœur. La ligue de Moorea a toutefois voulu faire jouer tous ses matchs en retard avant d’attaquer la phase 2 dans deux semaines. L’affiche du week-end dernier opposait ainsi l’équipe de Tohiea (maillot blanc), leader du classement, à celle de Mira (maillot bleu), troisième, au stade de Maatea.



Il n’a pas fallu beaucoup de temps à Tohiea pour ouvrir le score, puisque dès la deuxième minute, Ariihei Teihotua a décoché un tir du pied gauche, en dehors de la surface adverse, qui n'a laissé aucune chance à Teraimoana Nehemia, le portier de Mira. Cueillis à froid, les joueurs de Papetoai arrivent à faire circuler la balle, mais bute à chaque fois sur une solide défense de Tohiea. C’est au contraire cette dernière qui fait encore parler son réalisme en doublant la mise, toujours par Ariihei Teihotua, à la 12e minute avec un nouveau tir du pied gauche dans la surface de réparation des bleus.



Tohiea en mode rouleau compresseur



Les joueurs d’Afareaitu ont ensuite déroulé leur jeu basé sur des transitions rapides, avec une défense très solide derrière. Juste après avoir vu son tir superbement arrêté par le portier de Mira, Faarahia Tane a alourdi le score les leaders du championnat en réceptionnant un centre de la droite de Teraitua Vaitua à la 16e minute (3-0).

La première occasion de but de Mira est survenue à la 34e minute lorsque Tepa Teraupoo, en réceptionnant le ballon sur une longue transversale, s'est retrouvé seul face à Faahei Vaite. Mais ce dernier a gagné son duel face à l’attaquant des bleus. Sur la contre-attaque qui a suivi, Faarahia Tane s’est offert un doublé et a porté le score à 4-0 avant la fin de la première période.



Au retour des vestiaires Teraiitua Vaitua a profité, à la 52e minute, d’un débordement, puis d’un centre de Faarahia Tane de la droite pour pousser le ballon dans le but vide de Mira (5-0). Les joueurs de Mira ont eu le mérite de continuer à faire le jeu dans le deuxième acte. Mais les bleus ont continué à buter soit sur les défenseurs adverses, soit sur le portier des blancs à l’image de Hnyeike Allan qui a perdu ses duels face à Faahei Vaite à la 53e,, puis à la 60e minute.



Après un sixième but pour Tohiea (but de Faarahia Tane à la 63e minute), Mira est parvenu finalement à réduire le score par Tepa Teraupoo à la 73e minute, suite à une série de dribbles dans la surface adverse. Mais l’équipe d’Afareaitu est définitivement assommé par son adversaire avec un septième but (76e) de Joël Buchin avant que Hnyeike Allan clôt le score à 7-2 à la 83e minute.



La deuxième rencontre intéressante du week-end opposait l’AS Tiare Tahiti (Maharepa) à l’AS Tapuhute (Haapiti). C’était l’occasion pour cette dernière de tester ses nouvelles recrues. Sept nouveaux joueurs, formés pour la plupart au club, sont revenus “à la maison pour viser le titre”. L’équipe de Haapiti, emmenée par les frères Tehuritaua, Tevaihau et Tevairoa (anciens joueurs de l’équipe première de Tiare Tahiti en ligue 1 Vini), ont dominé facilement leur adversaire du jour sur le score de 5-0. Mais on attend de voir la vraie valeur de cette équipe face au plus gros de la ligue de Moorea. Enfin, 30 minutes devaient encore être jouées entre Temanava et Tearaa. Temava a profité de cette demi-heure pour marquer un troisième but et s'imposer finalement sur le score de 3-0.