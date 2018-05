Titaua Peu et Patrick Chastel mis à l’honneur par les jeunes lecteurs

PAPEETE, le 15 mai 2018 - Mardi matin les palmes Amopa ont été remises à deux auteurs du fenua : Titaua Peu pour son livre Pina paru Au Vent des îles et Patrick Chastel pour son livre La Marque des dieux paru chez Haere Pō. Ces palmes, décernées pour la première fois en 2018, seront remises en jeu l’année prochaine.



L’Association des membres de l’ordre des palmes académiques (Amopa, voir encadré) a souhaité, en lançant les Palmes Amopa écoliers et lycéens, " aider les élèves à grandir ", indique sa présidente Yvonne Shigetomi. " L’idée étant de participer à la préservation de la langue française et de contribuer au développement de la lecture. "



L’initiative, première du genre sur le territoire, a été présentée comme une action de promotion de la lecture et plus précisément une action pour faire connaître et apprécier la production littéraire locale. Elle a voulu contribuer à l’utilisation de la lecture comme vecteur de plaisir, et pas seulement comme exercice scolaire ou utilitaire. Elle a permis aux élèves " d’être authentiquement responsables et citoyens dans une action dont les effets ont été visibles ".



Concrètement elle a consisté en deux concours. L’un à l’attention des écoliers (élèves de CM2) et l’autre à l’attention des lycéens (de la première ou terminale). Les participants ont eu à lire une sélection d’ouvrages d’éditeurs locaux (quatre pour les écoliers et cinq pour les lycéens), à analyser les œuvres pour, enfin, sélectionner leur coup de cœur.



Les palmes ont été remises aux auteurs vainqueurs, c’est-à-dire Titaua Peu pour Pina paru Au Vent des îles et Patrick Chastel pour La Marque des dieux paru chez Haere Po.



Lors de la remise des palmes, ce mardi matin, Yvonne Shigetomi a salué la réussite de l’initiative. " Les élèves en Polynésie lisent peu, j’ai vu là une opération parfaite car plus de 500 écoliers et 100 lycéens ont participé avec motivation et ont été fidèles à leurs engagements. Ils ont lu chacun quatre ou cinq livres, les ont analysés et ont faire leur choix de façon autonome ."



Patrick Chastel a souligné au passage la qualité des questionnaires remis et félicité à son tour l’assiduité et l’engagement des élèves. " Les questions étaient pointues, elles demandaient une certaine réflexion car il ne fallait pas seulement dire j’aime ou je n’aime pas mais donner des points entre un et dix ." Les partenaires, et notamment l’association des éditeurs de Tahiti et des îles, le ministère de l’Éducation, le vice-rectorat, ont salué l’impact positif de l’opération dans une société qui " s’oralise à nouveau et où il n’est pas toujours facile de lire ".



" En lisant, chaque lecteur voyage, il embarque son imaginaire et sa réflexion et en revient changé, parfois à tout jamais, d’où l’intérêt de tels concours ", a insisté le représentant du vice-rectorat, Gaëtan Le Lu. Vu le succès rencontré par cette première éditions, les palmes Amopa devraient être remises en jeu l’année prochaine.