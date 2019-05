Tirage du jeu concours Rubicolor le 29 mai

PAPEETE, le 27 mai 2019. (COMMUNIQUE) Le grand jeu concours RUBICOLOR touche bientôt à sa fin. Le tirage au sort pour déterminer les 21 heureux gagnants des pochettes de tickets à gratter et surtout de la superbe croisière à bord du RUBY PRINCESS, aura lieu le mercredi 29 mai à 10h30 en direct sur Radio 1 et Tiare FM. Les résultats seront publiés le vendredi suivant dans le Tahiti Infos.



La croisière est un package qui se compose de la manière suivante :



Départ de Tahiti le dimanche 13 Octobre 2019 par Air New Zealand, arrivée à Auckland le lundi 14 octobre ;

Transfert de l’aéroport jusqu’à l’hôtel Cordis, où les gagnants passeront la nuit ;

Transfert de l’hôtel au quai d’embarquement et départ de la croisière le mardi 15 octobre ;

Croisière à bord du Ruby Princess du 15 au 23 octobre, le long des côtes Néozélandaises, arrivée à Sydney le 23 octobre ;

Transfert du quai de débarquement à l’hôtel Seasons Harbour Plaza, où les gagnants passeront deux nuits ;

Transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Sydney, décollage à bord de Air New Zealand pour un retour à Tahiti le 25 octobre 2019.

Le jeu concours avait commencé le 29 avril dernier. Pour participer il fallait joindre deux tickets non gagnants du jeu Rubicolor à un bulletin de participation disponible dans le Tahiti infos chaque jour et dans les points de vente de la Pacifique des jeux. Ce jeu concours est interdit aux mineurs. Il est organisé en partenariat avec Radio 1, Tiare FM, Tahiti Infos et Air New Zealand. Rendez-vous mercredi à 10h30 !



Avec Rubicolor, entrez dans la partie !