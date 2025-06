Tir à l’arc – Les sélectionnés prêts pour Palau

Tahiti, le 12 juin 2025 - Les finales de la Coupe de Tahiti outdoor de tir à l’arc organisées dimanche sur le terrain fédéral de Pater ont confirmé que les sélectionnés pour les Mini-Jeux de Palau étaient en forme.



L’actualité est dense ces dernières semaines dans le milieu du tir à l’arc local avec l’annonce de la sélection pour les Mini-Jeux de Palau (29 juin au 9 juillet), les finales de la Coupe de Tahiti outdoor dimanche au terrain fédéral de Pater et l’accueil de Pascal Colmaire. L’expert mondialement reconnu et formateur pour World Archery, doit encadrer une formation d’entraîneur de niveau 1.



Un premier constat : Thaïs Pendu et Teiva Winkelstroeter en arc classique et Aurore Cottet et Arthur Demachy en arc à poulie, retenus pour représenter Tahiti à Palau où ils seront en lice du 30 juin au 3 juillet, sont bien affûtés pour faire briller les couleurs tahitiennes dans quelques semaines. Teiva Winkelstroeter a remporté la Coupe de Tahiti dimanche chez les messieurs en arc classique. Arthur Demachy l’a imité en arc à poulie. Thaïs Pendu a fait troisième au scratch en arc classique mais 1re féminine et Aurore Cottet est montée sur la deuxième marche du podium chez les féminines en arc à poulie. Meily Chang a devancé Aurore Cottet mais elle ne pouvait prétendre à la sélection ayant intégré le cycle des compétitions à la mi-saison à son retour de France alors que le système de sélection avait commencé en début de saison.

Une formation de haut niveau



Aurore Cottet a néanmoins toute la confiance du milieu du tir à l’arc local et du président de la Fédération Tahitienne de Tir à l’Arc (FTTT) Atonia Maitia eu égard aux performances qu’elle avait réalisées en 2023 aux Jeux du Pacifique des îles Salomon en obtenant de l’or en match play et du bronze en single et par équipes. Également présent à Honiara, Teiva Winkelstroeter avait aussi décroché de l’or par équipes tout comme Thaïs Pendu et du bronze en match play et en single.



C’est donc une sélection compétitive et expérimentée qui va s’envoler vers Palau d’autant qu’Arthur Demachy, le quatrième archer sélectionné, domine sa discipline localement et qu’il a obtenu des résultats probants au mois de mars au Vegas Shoot dans le Nevada.



Pour se développer, le tir à l’arc tahitien œuvre aussi dans la formation de ses cadres en matière technique et arbitrale. Ainsi fin mai, Pascal Colmaire, cadre à la fédération internationale, a animé une session de formation d’entraîneur de niveau 1 certifiée par World Archery et regroupant neuf stagiaires. Cette formation remplissait plusieurs objectifs : renforcer la qualité de l’encadrement des licenciés, mieux accompagner les archers dans leur progression, et promouvoir la pratique du tir à l’arc sur l’ensemble du territoire. Elle s’inscrivait également dans une dynamique ambitieuse de préparation aux Jeux du Pacifique 2027 qui auront lieu à Tahiti. Le corps arbitral tahitien s’est aussi enrichi ces derniers mois de la certification de Thiry Teng et Arthur Demachy au rang de juge national et rappelons que Didier Gras est pour sa part juge intercontinental. Le tir à l’arc tahitien est sur une phase dynamique de développement et nul doute que les Mini-Jeux de Palau confirmeront sa bonne santé.



Patrice Bastian

La sélection pour Palau

Arc classique

-Thaïs Pendu (F)

-Teiva Winkelstroeter (H)

Arc à poulie

-Aurore Cottet (F)

-Arthur Demachy (H)



