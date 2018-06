Tiki du Salon des Marquises

Samedi 16 juin 2018 JOURNEE SPECIALE MARQUISIENNE (TABLEAU VIVANT)



8h00 Ouverture du salon

9h00-17h00 Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT

9h00-12h00 Démonstrations de tatouage, sculpture sur bois, sur os fabrication de tapa, peinture sur tapa, confection de « kumu hei » et enfilage de collier en graines

11h00-12h00 Animation au son du pahu & du mave

Prestation du groupe de danse «TE TOA HUHINA»

11h00 Démonstration de l’Art culinaire marquisien : préparation de « kaaku » et de poisson mito

11h30 Dégustation et vente de kaikai enana au restaurant Mado

19h00 Fermeture du village



Dimanche 17 juin 2018



6h30 Office religieux

8h00 Ouverture du salon

9h30-17h00 Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT

11H30-12h00 Prestation du groupe de danse « TAKA IKI »

Kaikai enana au restaurant Mado

19h00 Fermeture et clôture du village