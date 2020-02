Tiki Village : 30 années de folklore romancées

TAHITI, le 27 février 2020 - Dans son livre intitulé "Strass, paillettes et cocotiers" paru aux éditions Publiwizz, Olivier Briac raconte son histoire et celle de l’établissement qu’il a créé, le Tiki Village. Il s’agit d’un roman dont le texte est entrecoupé de chansons, écrites par l’auteur lui-même.



"J’ai écrit le livre de deux façons : il y a une partie qui prend la forme d’un roman et l’autre qui prend la forme de chansons ", décrit Olivier Briac à propos de son ouvrage "Strass, paillette et cocotiers" paru chez Publiwizz.



Les chansons se situent en fin de chapitre et font corps avec le reste du texte, elles sont au nombre de 40. La moitié a été enregistrée dans un studio américain à Los Angeles, l’autre moitié dans un studio à Paris. Pour les écouter il suffit de suivre un lien à retrouver dans l’ouvrage.



Strass, paillettes et cocotiers raconte la vie d’Olivier Briac qui a consacré près de 30 ans de sa vie au Tiki Village. " Je parle de la fondation de ce village et de l’affrontement de deux cultures. J’arrivais d’un univers de strass et de paillettes, de girls emplumées et je découvrais des gens très attachés à leur environnement, à la nature. "



D’après l’auteur, il n’y a pas eu de mariage forcé, mais de " l’indulgence réciproque ". Chacun a dû essayer de comprendre l’autre. " Et cela a été passionnant ."



Son histoire a pris place à Moorea où il a souhaité " offrir un lieu de répétition digne de ce nom aux groupes de danse". Il a imaginé "quelque chose d’unique, malgré les difficultés ".



En arrivant sur l’île, il s’est installé dans une maison en bord de lagon. " Je voyais chaque matin une tahitienne partir à la pêche dans sa pirogue. Elle revenait toujours avec quelques poissons pour moi, sans rien attendre en échange. Le geste était gratuit, quand tu vis ce type d’ambiance, tu es subjugué ."



Puis les années se sont succédées, constituant " une aventure incroyable qu’il me semblait devoir partager avec le plus grand nombre ". Le Tiki Village est, pour Olivier Briac, un projet " unique. Normalement, dans une vie on construit une maison pour sa famille avec un jardin autour… on en a monté 15 ! "



Des obstacles se sont dressés pendant son aventure. Il se rappelle par exemple l’incendie qui a ravagé le Tiki Village et les textes des chansons miraculeusement sauvés. " Dans le bureau, tout est parti en fumée, les photos, les documents, les bandes magnétiques, absolument tout, sauf les textes des chansons. Je l’ai pris comme un message ."



Le Tiki Village est né en 1986 et a été revendu en 2013. Olivier Briac raconte l’entre-deux dates quelque peu romancé. " Mais l’aventure continue. C’est un appareil magnifique, aux Polynésiens de l’utiliser. "