

Tikehau : lancement des travaux d’extension de l’aérogare et projets de modernisation

Tahiti, le 26 septembre 2025 - Mercredi 24 septembre, la première pierre de l’extension de l’aérogare de Tikehau a été posée en présence des autorités locales et de l’État. Ce chantier vise à moderniser l’infrastructure pour accueillir davantage de passagers et sécuriser les opérations aériennes. Plusieurs projets complémentaires, dont un balisage lumineux et une nouvelle vigie, renforceront la sécurité et les conditions de travail.



Ce mercredi, la pose de la première pierre de l’extension de l’aérogare a eu lieu à Tikehau. Face à une fréquentation touristique en forte hausse, cette extension permettra à l’aérogare de disposer d’infrastructures modernes capables d’accueillir un public plus nombreux et de répondre aux besoins croissants de la commune. Inscrits au programme du Troisième instrument financier (3IF) 2023, les travaux représentent un investissement de 360 millions de francs, dont 70 % financés par l’État.



Ce projet d’agrandissement s’accompagne de la mise en place d’un balisage lumineux sur l’aérodrome, présenté aux autorités lors de leur visite. Cette installation permettra notamment aux avions d’atterrir de nuit, renforçant ainsi la sécurité et les capacités d’évacuation sanitaire. La modernisation du balisage est également inscrite au 3IF 2023, pour un coût de 370 millions de francs, dont 259 millions pris en charge par l’État.



Parallèlement, la construction d’une nouvelle vigie améliorera les conditions de travail du personnel et renforcera la sécurité globale de l’aérodrome. Ce troisième projet, inscrit au 3IF 2024, représente un investissement de 110 millions de francs, dont 77 millions financés par l’État. Au total, ces trois chantiers bénéficient d’un soutien de 588 millions de francs.



L’État accompagne également la commune dans un projet énergétique durable. Électricité de Polynésie (EdP) installera une ferme solaire avec stockage centralisé, subventionnée à hauteur de 361 millions de francs via le Fonds de transition énergétique 2023. Cette initiative permettra de réduire la dépendance aux énergies fossiles et au transport maritime, tout en augmentant significativement la production d’électricité solaire sur l’atoll.



Ces projets illustrent la volonté de l’État de concilier sécurité, développement local et transition énergétique, tout en soutenant les habitants et le dynamisme touristique de Tikehau.

Rédigé par D'après le communiqué le Vendredi 26 Septembre 2025 à 14:19 | Lu 388 fois



