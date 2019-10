Tiare Tahiti s’est fait peur

Tiare Tahiti a affronté l’équipe des Jeunes Tahitiens, samedi au stade Pater. C’est l’équipe de JT qui a ouvre le score dès la 2minute par l’intermédiaire de la nouvelle recrue fraichement arrivée de métropole, Pierre Hazet, qui marque suite à un cafouillage dans la surface de réparation après un corner. L’AS JT est clairement l’outsider face au vice-champion de Tahiti de la saison 2018-2019. Les joueurs de l’AS JT vont "au combat", à l’image de leur capitaine William Voirin, qui écope d’un carton jaune à la 23. Score à la mi-temps : 1-0 pour JT.La défense de JT parvient à tenir le coup pendant une bonne partie de la deuxième période, menée par Pierre Hazet, le n°25. JT joue avec envie, vivacité alors que rien ne semble aller pour Tiare Tahiti qui se fait prendre systématiquement au piège du hors-jeu, qui rate la dernière passe, qui ne concrétise pas ses occasions franches.Mais portés par leur public toujours aussi nombreux, les joueurs de Moorea continuent à y croire. William Voirin écope finalement de son deuxième carton jaune, laissant ses coéquipiers à 10 à la 78e. Alors que le premier carton "était justifié", le deuxième "ne l’était pas" pour le coach de JT, Raiarii Golhen.Ce n’est pas tout, victime de plusieurs fautes, excédé, le n°9 de JT, Romayel Nepamoindu, craque, fait un mauvais geste et écope logiquement d’un carton rouge. JT se retrouve réduit à neuf et encaisse un premier but marqué de la tête par Teiki Vaea (85e) puis un deuxième dans les arrêts de jeu par Nick Tauotaha, lui aussi suite à un cafouillage après un corner (92e).