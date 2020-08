Tiare Tahiti reste le choix de la FTF pour la Coupe de France

"C'est la décision qui respecte le mieux l'équité sportive", a indiqué Me Dubois, avocat de la Fédération tahitienne de football (FTF). Cette dernière avait vingt jours pour se prononcer, suite à la décision du tribunal administratif qui l'avait enjointe le 23 juillet, "à réexaminer dans un délai de 20 jours les conditions dans lesquelles la Coupe de Polynésie est susceptible de se dérouler, en cas d'obstacle déterminer les critères pour faire le choix de l'équipe susceptible d'être qualifiée pour la Coupe de France." Rappelons que cette décision faisait suite au référé-suspension déposé par l'AS Vénus qui contestait la décision de la FTF, d'attribuer à l'AS Tiare Tahiti la place qualificative pour disputer la prochaine Coupe de France.Ce délai est arrivé à son terme jeudi dernier. Le défenseur de la FTF a expliqué que, "le comité exécutif de la FTF avait déjà pris ses décisions le 29 juillet (…) et la proposition de la FTF reste la même, c'est-à-dire d'attribuer à Tiare Tahiti la place qualificative pour le septième tour de la Coupe de France."Me Dubois motive notamment cette décision par le fait que le club de Moorea a battu l'AS Vénus au cours de la saison 2019/2020 (2-1), et l'AS Pirae sacré champion 2020, en quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Des arguments déjà employés par la FTF lors de l'audience du 22 juillet et qui ont été balayés par le juge.Cependant une nouvelle donnée est venue appuyer l'argumentaire du conseil de la FTF. Le dernier classement de la Ligue 1, publié par la fédération et qui prend en compte les pénalités et les bonus accordés aux clubs, place Tiare Tahiti en deuxième position derrière l'AS Pirae. L'AS Vénus se retrouvant ainsi à la troisième place du classement. "Un place qui aurait alors permis à Vénus d'avoir la Coupe de France, et à Tiare Tahiti la Ligue des champions de l'OFC", ajoute Me Dubois. "La décision prise par la FTF a été de récompenser les équipes les plus méritantes de la saison qui n'a, hélas, pas pu aller à son terme. Et du point de vue de l'équité sportive, encore une fois, cette décision est la meilleure", a renchéri l'avocat de la FTF.Contacté lundi, Alfred Taputuarai, président de l'AS Vénus, a été notifié de cette décision, mais n'a pas donné suite à nos sollicitations.Rappelons qu'à la suite du confinement, la FTF avait décidé le 28 mai dernier de stopper toutes ses compétitions, championnat et Coupe de Polynésie. Deuxième au classement lors de l'arrêt des matchs, l'AS Vénus avait été qualifiée avec l'AS Pirae pour l'OFC Champion's League. Et l'AS Tiare Tahiti, demi-finaliste de la coupe, avait hérité du 7ème tour de la Coupe de France.