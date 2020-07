Le tribunal suspend la qualification de Tiare Tahiti en Coupe de France

Tahiti, le 23 juillet 2020 - Le tribunal administratif a ordonné jeudi la suspension de la décision de la Fédération tahitienne de football (FTF) d'accorder à l'AS Tiare Tahiti la place qualificative pour la prochaine Coupe de France. Le tribunal a donné ainsi raison à l'AS Vénus qui contestait cette décision. Il est par ailleurs enjoint à la FTF réexaminer les conditions dans lesquelles la Coupe de Polynésie est susceptible de se dérouler.



Le juge des référés a renvoyé jeudi la Fédération tahitienne de football (FTF) à ses chères études. Le tribunal administratif a en effet ordonné la suspension de la décision de la FTF de qualifier l'AS Tiare Tahiti pour la prochaine Coupe de France, donnant ainsi raison à la requête déposée par l'AS Vénus qui contestait ladite décision.



Rappelons que, fin mai, le comité exécutif de la FTF avait décidé d'arrêter toutes ses compétitions, dont la Coupe de Polynésie qui en était au stade des demi-finales. Vénus, Tiare Tahiti, JT et TAC étaient les équipes encore en lice pour espérer décrocher la coupe, synonyme d'un précieux sésame pour le septième tour de la Coupe de France.



"En l’absence de tout critère défini par le comité exécutif de la FTF (…), l'AS Tiare Tahiti n’avait aucune légitimité pour être qualifiée prioritairement aux autres clubs encore en lice pour remporter la Coupe de Polynésie", a estimé le juge. "La décision porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts sportifs de l'AS Vénus, ainsi qu'à ses joueurs qui se voient privés de la possibilité de remporter un titre local prestigieux, et de disputer éventuellement en métropole la Coupe de France."



La FTF doit reprendre une position



Rappelons que lors de l'audience de mercredi, la FTF avait justifié sa décision sur le seul fait que le club de Moorea avait battu celui de Mahina en Ligue 1 et celui de Pirae en quart de finale. Me Dubois, défenseur de la fédé, avait également soutenu que le tribunal administratif de Papeete était incompétent pour juger ce litige, et souhaitait déplacer les débats au tribunal du sport à Lausanne. Un argument dégagé proprement par le juge. "La FTF ne peut soutenir que le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige en vertu de ses statuts et de ceux de la FIFA (…), le tribunal arbitral du sport demeure seulement compétent pour statuer sur les litiges internationaux."



Le tribunal a enjoint par ailleurs la FTF à "réexaminer dans un délai de 20 jours les conditions dans lesquelles la Coupe de Polynésie est susceptible de se dérouler, en cas d'obstacle déterminer les critères pour faire le choix de l'équipe susceptible d'être qualifiée pour la Coupe de France."



Dans un communiqué laconique diffusé jeudi en fin d'après-midi, la FTF indiquait ne pas être "satisfaite" de la décision rendue par le tribunal. Un comité exécutif se réunira le 29 juillet, à l'issue duquel la fédération communiquera sa position. Le match Vénus-FTF est loin d'être terminé.