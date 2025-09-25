

Thomas Lubin remporte le Xterra triathlon et décroche le Challenge Taho’e

Tahiti, le 19 octobre 2025 - Ce week-end, à Moorea, dans le magnifique écrin de la baie d’Opunohu, le Xterra triathlon, organisé par le VSOP XO et Fenua Events, a clôturé une aventure exceptionnelle qui s’est déroulée tout au long de l’année. Le Challenge Taho’e, qui a mis à l’épreuve de nombreux athlètes à travers quatre courses légendaires, a rendu son verdict : c’est Thomas Lubin qui, en plus de s’imposer sur cette dernière étape, remporte ce titre tant convoité, mais si difficile à acquérir. Chez les femmes, c’est Anna Carmé qui décroche le titre.



Tout ce week-end, la baie d’Opunohu à Moorea a été le théâtre de la fin d’une incroyable aventure commencée au mois de mars. Le Challenge Taho’e, pensé et mis en place par Fenua Events, a permis au sport nature de passer dans une autre dimension. Le principe : proposer aux adeptes du sport outdoor de s’investir sur quatre grands événements du Fenua en participant à chacun d’entre eux, dans le but de décrocher le titre d’athlète le plus complet off-road.



“C’était le but de ce projet : fidéliser les participants en leur proposant de s’investir sur le marathon de Moorea, le Xterra Tahiti Trail Run, la Xterra Transtahitienne et le Xterra triathlon de Moorea, avec des formats et des aptitudes différentes pour chacun”, expliquait Poerava Van Bastolaire, organisatrice de l’événement pour Fenua Events. “Participer à un marathon ou à un trail longue distance n’a rien à voir avec un triathlon. Il faut être complet et déterminé, car ce n’est pas évident quand on ne maîtrise pas une discipline. Beaucoup de coureurs se sont inscrits sans être spécialistes de la natation ou du vélo. Après, nous avons greffé ce challenge sur des événements déjà bien ancrés ici, donc nous avons aussi des habitués de ces courses qui ne font pas le Challenge Taho’e. Cela donne encore plus de dynamique, et certains regrettent maintenant de ne pas avoir participé à toutes les courses.”



Les points étaient attribués au fil des performances, mais aussi selon les différents formats de course. Sur le Xterra, le format M rapportait son lot de points, tout comme les formats XS et S. Tout le week-end était ainsi dédié à ce sport. Samedi avaient lieu la longue distance (M) et le sprint (XS), tandis que dimanche, la place était donnée aux enfants avec deux duathlons (6-8 ans et 9-11 ans) ainsi qu’au parcours S en relais. Il y en avait pour tout le monde, et au vu du public venu nombreux encourager les 430 participants – dont 170 sur la full distance – l’ambiance était à la hauteur de l’événement.



Thomas Lubin en patron



Un parcours dur et long, mais dans un cadre idyllique, que les coureurs et coureuses ont su affronter avec une énergie et un don de soi exemplaires. Avec 1,53 km de nage dans la baie d’Opunohu, 29,63 km de VTT (D+ 1 078 m) à travers les champs d’ananas et 9,46 km de trail (D+ 374 m) menant les ‘aito jusqu’au belvédère, ce triathlon Xterra restera dans les annales. Par le nombre record de participants, mais aussi par la performance XXL de Thomas Lubin.



Triathlète accompli, mais aussi swimrunner de très haut niveau avec son partenaire et ami Cédric Wane, il a su se surpasser, non seulement sur cette épreuve – qu’il boucle en 3 h 01’ 47’’ – mais aussi sur les trois autres étapes du Challenge Taho’e, ce qui lui permet de décrocher le titre. Une magnifique réussite pour un athlète toujours compétiteur, qui s’est donné les moyens d’y arriver : “C’était un objectif que je m’étais fixé en début d’année. Ce n’est pas évident, car il faut être complet partout. Je n’ai remporté que cette étape, mais j’ai réussi à être régulier sur toutes les autres et à toujours bien figurer. Je suis vraiment heureux de remporter ce challenge, car c’est beaucoup de travail, et quand on est amateur mais qu’on vise le haut niveau, il faut faire des sacrifices. J’ai toujours été quelqu’un de discipliné, donc c’est un vrai plaisir de performer à ce niveau.”



Souvent associé à son compère du swimrun, Thomas Lubin a cette fois avancé seul, même si son ami n’était jamais bien loin : “Cédric n’a pas pu faire le Xterra Tahiti Trail Run, mais quand il était là, il m’a toujours tiré vers le haut. Aujourd’hui, en natation, je me suis calé sur sa nage et ça m’a énormément aidé. On est plus que des coéquipiers : il fait partie de ma famille.”



Cette complicité lui a permis de rester au contact de Teva Poulain, qui finit deuxième après un bel affrontement sur le vélo : “Je sais que dans le triathlon, beaucoup de participants sont spécialistes d’une discipline. Moi, je suis moyen partout. Dans ce Xterra, je savais que Thomas et Cédric sortiraient devant moi en natation, mais comme je roule beaucoup, je savais aussi que je pourrais revenir. C’est ce qui s’est passé. Mais mentalement et physiquement, j’ai beaucoup donné sur le parcours. En course à pied, Thomas est vraiment au-dessus, mais je suis content qu’il ne m’ait pas complètement lâché.” Teva Poulain termine à moins d’une minute de Thomas Lubin.



L’Australienne Young chez les femmes



Chez les femmes, une belle lutte a opposé deux invitées : l’Australienne Hannah-Lee Young et l’Autrichienne Carina Wasle. Cette dernière termine deuxième, non sans déception, perturbée par une erreur de parcours en descente VTT : “Je me suis perdue car certains panneaux de signalisation avaient disparu. Je suis déçue, car j’avais les ressources pour rattraper Hannah-Lee. Même si elle est sortie avant moi de l’eau, je savais qu’en VTT et surtout en course à pied, je pouvais refaire mon retard. C’est dommage, mais je suis contente d’être venue ici : c’est magnifique et nous avons été très bien accueillis.”



Chez les femmes toujours, le Challenge Taho’e se jouait aussi sur cette étape. Exit Laurie Germain, pourtant première du classement avant l’épreuve mais absente ce week-end : la victoire se disputait donc entre Anna Carmé et Sandra Labbeyi. Respectivement troisième et deuxième avant la course, elles étaient bien présentes sur la ligne de départ du Xterra. C’est Anna qui franchit la ligne en première, à la 36ᵉ place, tandis que Sandra termine 94ᵉ au classement général. Elle remporte donc le challenge Taho’e. Une fierté pour elle “ C’est la première fois que je fais un triathlon. Je me suis entrainé pour ça. Ca a été tres dur mais je suis vraiment contente de l’avoir fait. Je me suis dépassée sur beaucoup de choses cette année donc je suis très fière de ce résultat”

























Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 19 Octobre 2025 à 18:00 | Lu 411 fois



