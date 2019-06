The cure, le concert événement de 2018 projeté au Liberty

PAPEETE, le 17 juin 2019 - Rideau rouge Tahiti propose une projection du concert événement des 40 ans groupe The Cure. Ce concert, The Cure – 1978-2018, a été l’occasion pour le groupe d’interpréter ses tubes en live à Hyde Park.



Les fans apprécieront, les autres pourront (re)découvrir les tubes du groupe The Cure à l’occasion de la projection du fameux concert "The Cure – 1978-2018" au cinéma Le Liberty le 11 juillet.



Ce concert a eu lieu à Hyde Park (Angleterre) le 7 juillet 2018. Il a été organisé dans le plus grand parc du centre de Londres pour célébrer les 40 ans du groupe de musique.



L’événement a duré plus de deux heures. Les spectateurs ont pu entendre 29 chansons : de Boys Don’t Cry à Burn, de Fascination Street à Friday I’m In Love. C’était " la meilleure façon de fêter ses 40 ans " pour Robert Smith, qui affirme " qu’aucun membre du groupe n’oubliera cette journée ".



Filmé par Tim Pope et distribué par Pathé Live, le concert sera diffusé au cinéma à l’occasion d’une séance unique à 21 heures.



Plus de 150 salles de cinéma en France, Suisse et Belgique, (Pathé, Gaumont, Kinépolis, Cinéville, CinéAlpes, Mégarama et de nombreux cinémas indépendants) participeront à cet événement musical et cinématographique.



The Cure est un groupe de rock britannique associé au mouvement New Wave dont la figure emblématique est le chanteur et guitariste Robert Smith. Il est également le parolier et compositeur principal. Robert Smith est entouré de Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell et Reeves Gabrels.