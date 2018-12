The Magic Circus of Samoa est de retour !

PAPEETE, le 14 décembre 2018 - Le cirque de Samoa est en Polynésie. Il présente son programme de représentation sur Moorea sur sa page Facebook. Il partira ensuite à Raiatea, Huahine et Bora Bora avant de se poser à Papeete. La troupe est déjà venue sur le territoire. Elle était notamment là en 2013 avec Sultan Kosën, l’homme le plus grand du monde.



Le spectacle du cirque de Samoa, " the greatest show of the Pacific islands " (le plus grand spectacle des îles du Pacifique) dure un peu plus de deux heures. Il est assuré par des artistes venant de sept pays différents : des équilibristes, des contorsionnistes, des acrobates, des jongleurs, des clowns, des magiciens, des cracheurs de feu, des danseurs traditionnels…



Les spectateurs pourront également découvrir un numéro "incroyable" : le globe de la mort. Il s’agit d’un numéro qui se passe dans un grand globe en fer et au sein duquel circulent des motocyclettes.



Ce n’est pas la première fois que le cirque installe ses chapiteaux en Polynésie. Il était déjà venu en 2013 avec, comme vedette : Sultan Kosën, l’homme considéré par le Guiness des records comme le plus grand du monde. Originaire de Turquie, il mesure 2,51 mètres. Il avait été invité par le cirque de Samoa.



La troupe du Magic Circus of Samoa est orchestrée depuis plus de 30 ans par Bruno Loyal dont les parents étaient eux-mêmes des artistes de cirque. Il s’est installé un jour aux îles Samoa, son pays d’adoption. Il a aujourd’hui un fils, Bruno Jr, qui lui aussi monte sur scène.



Plus qu’une troupe c’est une famille qui s’occupe elle-même des décors, des costumes, de la mise en scène ou de la création des numéros. Elle voyage partout dans le monde : l’île Maurice, les Seychelles, les îles Tonga, Hawaii…