The Brando s'équipe d'un second Twin Otter

Tahiti, le 22 octobre 2020 - L'éco-resort The Brando annonce jeudi la mise en service d'un second Twin Otter pour assurer la desserte de Tetiaroa.



Air Tetiaroa s'appuyait jusqu'à présent sur deux bimoteurs Britten-Norman Islander (BN-2T) disposant chacun d'une capacité de six places, et un Twin Otter configuré pour recevoir 15 passagers. Depuis mardi, un second Twin Otter vient renforcer cette flottille.



Ce nouvel avion d'une capacité maximale de 19 places a quitté la Suisse le 30 septembre et effectué 11 étapes avant de rallier Tahiti, le week-end dernier. Son premier vol commercial à destination du Brando a eu lieu ce mardi 20 octobre.



Ce nouvel avion sera piloté par deux commandants de bord, dont Jean-Michel Ribeyre, qui connaît parfaitement la Polynésie après avoir travaillé pour Air Tetiaroa, indique un communiqué de presse diffusé jeudi pour le compte de The Brando.