Teva Rohfritsch prépare sa liste pour Punaauia

Tahiti, le 25 novembre 2019 – L’information bruissait déjà assez largement, le vice-président Teva Rohfritsch prépare une liste « Tamari’i Punaauia » pour les prochaines municipales avec plusieurs visages connus de la deuxième commune de Polynésie.



Officieusement l’information d’une candidature de Teva Rohfritsch face à Simplicio Lissant à Punaauia circulait déjà depuis plusieurs semaines, officiellement la constitution d’une liste « Tamari’i Punaauia » menée par l’actuel vice-président a été dévoilée ce week-end à la faveur d’un post Facebook de l’ancienne représentante Tahoera’a puis Tapura, Gilda Vaiho, qui annonce vouloir « écrire une autre page de son parcours politique avec Teva Rohfritsch » et « proposer une autre vision de notre société, de notre commune, de notre pays ».



Sur les clichés publiés samedi matin par Gilda Vaiho, on retrouve plusieurs personnalités politiques autonomistes, Tahoeraa et Tapura, de premier plan pour la commune de la côte Ouest. Réunis autour de Teva Rohfritsch, devant une banderole au nom de la liste Tamari’i Punaauia, on retrouve l’ancien ministre Tapura, Patrick Howell, le représentant qui a succédé à Rony Tumahai à l’assemblée, Yves Ching, ou encore les ex-présidents de fédération du Tahoeraa de Punaauia, Michel Leboucher et Yesta Heuea.