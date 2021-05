Teura Tupaia franchit la barre des 80 mètres au javelot

Lire aussi >> Un titre et un nouveau record personnel pour Teura Tupaia

🥇 Superbe victoire !



🇫🇷 Teuraiterai Tupaia remporte le concours U23 du javelot avec 80,46 m à la Coupe d'Europe des lancers de #Split2021, en 🇭🇷 Croatie !



💪 Premier Français à plus de 80 mètres depuis 2010, il grimpe à la 7e place du bilan historique national !

— FFA (@FFAthletisme) May 8, 2021



Jusqu'où montera Teura Tupaia ? Le lanceur tahitien a fait une nouvelle fois démonstration de tout son talent, samedi, à l'occasion de la Coupe d'Europe des lancers, organisée à Split en Croatie. Sacré champion de France hivernal de lancers longs en février, Tupaia a donc été logiquement retenu en équipe de France.Dans les Balkans l'athlète polynésien a justifié sa sélection. Un premier jet à 70.70 mètres pour débuter son concours, alors que son record personnel s'établit depuis février à 77.62 mètres. Et c'est sur son second lancer que Teura Tupaia a mis tout le monde d'accord. Un jet mesuré à 80.46 mètres. Record personnel pulvérisé et la symbolique barre des 80 mètres franchit pour la première fois de sa carrière. Personne ne fera mieux que le Tahitien qui s'est donc offert la victoire et son deuxième sacre de la saison.Si cette performance est historique pour l'athlétisme polynésien elle l'est aussi au niveau national. Depuis Jérôme Haeffler en 2010, plus aucun Français n'avait réussi à franchir la barre des 80 mètres. Teura Tupaia signe donc la 7ème meilleure performance française de tous les temps. Le Tahitien ne pointe plus qu'à 30 cm du record de France espoirs de Stéphane Laporte (80.76 mètres). Le record en élite s'établit lui à 82.56 mètres et est la propriété de Pascal Lefèvre.