Teura Tupaia conserve son titre à la Coupe d'Europe des lancers

Tahiti, le 13 mars 2022 - Teura Tupaia a remporté, dimanche à Leiria au Portugal, le concours du lancer au javelot chez les espoirs. Avec un meilleur jet mesuré à 77,21 mètres, le Tahitien conserve donc son titre acquis l'an dernier et signe sa meilleure performance de la saison.



Après les championnats de France hivernaux début mars, Teura Tupaia, 22 ans, a enchaîné ce week-end avec la Coupe d'Europe des lancers, à Leiria au Portugal.



Ce week-end, Tupaia n'a pas franchi de nouveau cette barre symbolique, mais avec un meilleur jet mesuré à 77,21 mètres, il s'est offert la première place du concours devant le Portugais, Leandro Ramos (76,48 mètres) et le Hongrois György Herczeg (74,87 mètres). Après ses 74,87 mètres à Salon-de-Provence lors des championnats de France, Teura Tupaia signe donc sa meilleure performance de la saison et continue sa montée en puissance. Rappelons que son record personnel, également record de France espoir, s'établit depuis juin 2021 à 80,86 mètres. Le Tahitien en a donc encore largement dans le bras.



Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 13 Mars 2022