Teura Tarahu, deuxième candidate Tapura à Faa’a

Tahiti, le 7 janvier 2020 – La représentante Tapura à l’assemblée, Teura Tarahu, a annoncé mardi après-midi sa candidature aux municipales à la mairie de Faa’a, quelques jours après le ministre également Tapura, Jean-Christophe Bouissou. Le parti majoritaire partira donc divisé sur la commune du leader du Tavini, Oscar Temaru.



« Je vous informe que j’ai décidé de reconduire une liste aux prochaines élections municipales sur ma commune de naissance : Faa’a », a annoncé mardi après-midi dans un communiqué de presse l’élue Tapura à l’assemblée, Teura Tarahu. La représentante tiendra une conférence de presse jeudi matin dans sa permanence et annonce qu’elle mènera une liste nommée « Tamari’i Faa’a I’oa » qui sera « composée de femmes et d’hommes issus de la société civile et qui ont pour objectifs communs, la volonté et la détermination d’opérer les changements nécessaires pour le renouveau de notre commune ».



Teura Tarahu affirme que son programme a été « longuement réfléchi » afin « d’élaborer un projet qui réunisse tous les habitants de Faa’a à travers des liens sociaux et intergénérationnels renforcés ». Elle met l’accent sur « l’amélioration du bien-être de nos familles, l’amélioration de la sécurité de la commune et le développement de l’éducation de notre jeunesse », et affirme « sentir » à travers ses déplacements dans les quartiers de Faa’a « une réelle lassitude et une véritable volonté de changement ».



Le Tapura divisé



Une déclaration de candidature qui intervient quatre jours après celle du ministre du Logement, également issu du Tapura, Jean-Christophe Bouissou, et qui signifie que le parti majoritaire partira divisé dans la commune actuellement administrée par le leader indépendantiste Oscar Temaru.



Teura Tarahu s’était déjà présentée aux élections municipales de 2014. Elle avait obtenu 7,58% des voix lors d’une élection largement remportée par le maire en poste depuis 1983, Oscar Temaru, qui avait glané 65,69% des suffrages dès le premier tour. Pour l’heure, quatre candidatures sont attendues à Faa’a pour les municipales des 15 et 22 mars prochains : la conseillère municipale Heia Parau s’est déclarée début décembre, Jean-Christophe Bouissou sur TNTV vendredi dernier, Teura Tarahu donc aujourd’hui et enfin Oscar Temaru même si le leader indépendantiste n’a pas encore officialisé sa candidature.



Antoine Samoyeau