Teura Tarahu : "Pas de couleurs politiques aux municipales"

Tahiti, le 9 janvier 2020 - Deuxième candidat apparenté Tapura Huiraatira à Faa’a, après Jean-Christophe Bouissou, Teura Tarahu a défendu jeudi matin la légitimité de son ambition municipale dans sa "commune de naissance".



Le programme que Teura Tarahu défendra à la tête de la liste Tamarii Faa’a i’oa aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains sera dévoilé dans le détail à partir du 1er février prochain, de même que l’identité des 35 colistiers jaune et vert qui l’accompagnent dans cette aventure électorale à Faa’a. Articulé autour de notions telles que la justice, la cohésion familiale et la sécurité, la représentante Tapura Huiraatira assure qu’il a été "longuement réfléchi, à partir des demandes et doléances de la population, des retours de terrain".



"Nous sommes prêts. Mon équipe est prête. Nous avons envie d’œuvrer pour cette commune, d’apporter un changement. Un renouveau pour le bien-être de Faa’a", a déclaré Teura Tarahu, ce jeudi matin, lors d’une conférence de presse organisée à sa permanence du P.K. 4,5 à Faa'a.



Autour d’elle, quelques noms : Patrick Mai, Hurimana Brillant, Manutahi Vaiatua, Heifara Lanteires, Alain Holozet, Linda Marere, Hilda Tetiarahi, Marguerite Fong, Marie-Joël Dauphin.



Ce n'est pas une élection de parti



"Nous ne sommes pas là pour dénigrer ce qui a été fait, mais pour apporter quelque chose de nouveau", assure-t-elle.

Sa candidature a cependant été annoncée quatre jours après que le N°3 du gouvernement Fritch, Jean-Christophe Bouissou, également "enfant de Faa’a" s’est lui-même déclaré en lice pour les prochaines municipales à Faa’a. Une configuration qui présente un risque fort de partition du corps électoral des militants Tapura Huiraatira dans le commune.



Mais cette situation n’inquiète pas Teura Tarahu : "Pour les élections communales –je le dis et je le répète– ce n’est pas une élection de parti. Il n’y a pas de couleurs politiques. Je suis une enfant de Faa’a. J’ai le droit de me présenter. Je veux reconduire mon équipe de 2014 et j’estime que c’est légitime. (…) Je n’ai rien fait dans le dos de mon président de parti, M. Edouard Fritch, ni de quiconque. J’ai été respectueuse et je n’ai rien caché. J’ai fait ce qu’il fallait faire et je l’ai annoncé à tout le monde."



Pour elle, "il n’y a pas de division de parti ou de voix. La population de Faa’a décidera pour qui elle votera. Il me semble qu’il y aura sept listes. Eh bien tant mieux. Il y aura tout le monde. Je souhaite bien du courage aux autres candidats. Je serai respectueuse envers eux parce que nous avons tous le droit de nous présenter".



Teura Tarahu est élue depuis 2008 au conseil municipal de Faa’a. Après une première mandature sous les couleurs du Tavini Huiraatira, elle avait quitté la majorité municipale pour se présenter à tête d’une liste apparentée A Ti’a Porinetia en 2014. Son équipe avait obtenu 7,58% des voix lors d’une élection largement remportée dès le premier tour par Oscar Temaru, avec 65,69% des suffrages. Isabelle Sachet avait couru, en 2014, à la tête d’une liste Tahoera’a Huiraatira crédité de 19,9% des suffrages aux dernières municipales. Les 15 et 22 mars prochains, elle devrait soutenir Jean-Christophe Bouissou. La dernière participation de l’actuel ministre du gouvernement Fritch aux municipales dans la commune de Faa’a remonte à 2008. Sa liste d’alors avait été créditée de 31% des suffrages exprimés.