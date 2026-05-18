

Tetufera, premier bébé de la caserne de Mataiea

Tahiti, le 6 juin 2026 – Il porte le nom de la caserne où il est né. Haukea Hitimoana Tetufera est arrivé le 2 juin au centre d’incendie et de secours de Mataiea, où ses parents, Keaulana Roomataaroa et Yann Hoata, ont trouvé assistance auprès des pompiers qui ont pris en charge cet accouchement inopiné. Un heureux événement célébré ce vendredi sur place, l’occasion pour le maire de Teva i Uta de relancer un appel en faveur d’une maternité à la Presqu’île.





C’est une journée que les pompiers de Teva i Uta ne sont pas près d’oublier. S’ils sont ponctuellement confrontés à des transferts de femmes enceintes, voire à des accouchements inopinés, il est plus rare de faire naître un bébé dans l’enceinte-même d’une caserne. C’est ce qui s’est passé le mardi 2 juin 2026, à 15h30, au centre d’incendie et de secours (CIS) de Mataiea.



“La brigade qui était de service ce jour-là a reçu un appel téléphonique au sujet d’une femme enceinte parturiente. L’équipe s’est préparée à les accueillir. À son arrivée, la maman a été transférée dans une ambulance, où un bilan a été effectué et elle a été accompagnée pour la poussée, vu que le travail était déjà lancé. Le nouveau-né est arrivé en quelques minutes. Notre véhicule de secours et d’assistance aux victimes dispose d’un kit et nous sommes formés à ce type de prise en charge. Tout s’est bien passé, il n’y a pas eu de complication”, raconte Kalei Banner, chef de corps adjoint du CIS de Teva i Uta.





​“En quelques minutes”

Résidents de Faaone, Keaulana Roomataaroa, 29 ans, et son conjoint, Yann Moana Hoata, 39 ans, resteront eux aussi marqués à vie par la naissance extraordinaire de ce deuxième petit garçon de 2,7 kg pour 47 cm, arrivé avec trois semaines d’avance. “Mardi après-midi, on était en route vers l’hôpital de Taaone par la côte ouest vu que j’ai la tête qui tourne quand on passe par la côte est. La poche des eaux s’est rompue en cours de route et le travail s’est accéléré. On n’a pas eu le temps d’arriver. Une collègue nous a conseillé de nous arrêter à la caserne et on a bien fait, car bébé est arrivé en quelques minutes”, confie la maman. “C’était stressant sur le moment : ça va mieux maintenant !”, poursuit le papa, qui était au volant.



Les retrouvailles ont eu lieu ce vendredi après-midi à la caserne, “là où tout a commencé”. Après un passage par la mairie de Mataiea pour la déclaration de naissance, le couple et leur fils aîné de 12 ans sont venus présenter le petit ‘aito : Haukea Hitimoana Tetufera Hoata. Un troisième prénom qui n’est autre que le nom de la caserne, en référence à la plus haute montagne de Teva i Uta. “Pour nous, c’est vraiment quelque chose ! Le fait que tout le monde se porte bien, ce n’est que du positif. On est tous très contents de rencontrer ce petit garçon en dehors d’une situation d’urgence”, poursuit le représentant du CIS.



Plusieurs élus du conseil municipal se sont joints à cette rencontre pour féliciter les parents et leur remettre des cadeaux de naissance, dont un ours en peluche décoré de l’écusson de la caserne. “On remercie la commune et les pompiers : heureusement qu’ils étaient là ! On est très touché. C’est une première aussi pour nous”, admet le papa de Tetufera, qui rêvera peut-être un jour de devenir pompier à son tour.



​L’urgence d’une maternité

“Félicitations au papa qui a réussi à conduire en sécurité malgré la situation d’urgence, à la maman pour son courage et à l’équipe de garde qui les a assistés. Nous sommes honorés de participer à l’intimité de cette famille qui a choisi comme troisième prénom Tetufera”, salue le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha. L’occasion pour le tāvana et quatrième vice-président de la communauté de communes Terehēamanu d’appuyer le projet de renforcement des moyens hospitaliers au sud de Tahiti : “Dans tout ce bonheur, il faut quand même rappeler que l’hôpital à Taravao n’est pas organisé pour accueillir des naissances. Le Smur de Taravao n’a pas pu se déplacer pour épauler nos pompiers. Ça devient une urgence de pouvoir avoir une maternité à la Presqu’île”.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 6 Juin 2026 à 07:28 | Lu 1522 fois



