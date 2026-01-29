

Tetuanui Hamblin : “terminer les grands projets” à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 17 février 2026 - Maire sortant de Taiarapu-Ouest, Tetuanui Hamblin brigue un deuxième mandat comme tête de liste de Taiarapu To’o’a o te Ra To’u Ora aux élections municipales. Il défend son bilan marqué par l’organisation des épreuves de surf des Jeux olympiques à Teahupo’o, déterminé à finaliser l’adduction en eau potable, mais aussi à doter Toahotu d’une nouvelle école et Vairao d’un centre de formations. De nouveaux projets sont également au programme.





Le maire sortant de Taiarapu-Ouest, Tetuanui Hamblin, 63 ans, a officialisé sa candidature pour les élections municipales la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Marié, père de trois enfants et grand-père de quatre petits-enfants, il est lui-même l’aîné d’une fratrie de neuf enfants. Il est rapidement entré dans la vie active pour prendre le relais de son père charbonnier et agriculteur, choisissant la voie de l’électricité et de la mécanique. Salarié dans plusieurs entreprises, il a participé à différents chantiers militaires, maritimes et hôteliers avant de se lancer à son compte.



S’agissant des chantiers communaux, ils se sont, pour ainsi dire, imposés à lui : “Au départ, la politique, ça ne m’intéressait pas. Wilfred Tavaearii (son prédécesseur, NDLR) est venu me chercher en 2014. Son programme m’a intéressé et j’ai fini troisième sur sa liste, sans l’avoir demandé. On a gagné et je me suis retrouvé maire délégué. Ce n’était pas prévu, ils ont insisté et j’ai fini par accepter.” Tetuanui Hamblin décide ensuite de monter sa propre liste aux élections municipales de 2020 “pour avancer sur le programme” et il remporte la bataille.



​Un bilan marqué par les JO

Sa mandature a été marquée par la crise sanitaire, mais aussi par “l’épreuve” des Jeux olympiques. “Ça nous a pris trois ans. Il fallait faire face devant la population, les associations, le Pays et les organisateurs. Plusieurs chantiers ont été réalisés, comme la passerelle du PK 0, la marina de Teahupo’o et la pointe Riri à Toahotu”, se remémore-t-il. Pour la commune, la pression portait plus particulièrement sur la potabilisation de l’eau : “Aujourd’hui, l’eau est potable de l’autre côté de la rivière du PK 0. Et on a obtenu un budget de 550 millions de francs pour renouveler les portions abîmées du réseau de distribution dans les trois sections. Les travaux sont pratiquement terminés. Nous sommes en phase de préparation de la chloration avec la Polynésienne des eaux. Si tout se passe bien, on pourra commencer les tests en mai du PK 2 de Toahotu au PK 18 de Teahupo’o, sauf les hauteurs : au moins 70 % de la commune sera alimentée en eau potable.”



Autre projet majeur engagé : la longue et complexe reconstruction du groupe scolaire de Toahotu au plateau des ananas. “On vient d’avoir la finalité de l’étude avec les estimations. Il nous reste à lancer l’appel à candidatures pour l’architecture et à préparer la demande de subvention. Notre souci, c’est le chemin d’accès qui est privé, avec un projet de cession en cours. Il doit aussi être sécurisé, si possible avec l’aide du Pays ou de Terehēamanu, en sachant que c’est une zone de plus en plus habitée avec un projet de bouclage vers Puunui”, indique Tetuanui Hamblin, qui reconnaît un projet “coûteux” chiffré à 1,2 milliard de francs pour l’école et à 1,4 milliard pour la route. À Vairao, la reconversion de l’ancienne école maternelle Tefaao en centre de formations aurait passé l’étape du concours d’architecture. Cette mandature a aussi été marquée par l’inauguration de la salle omnisports de Toahotu, la reprise de la cantine scolaire ou encore la mise en œuvre de l’adressage.



​Des fidèles et des nouveaux

“J’ai hésité à me représenter, mais je suis finalement décidé à continuer pour terminer tous les grands projets engagés et en remonter d’autres”, confie le maire-candidat, tête de liste de Taiarapu To’o’a o te Ra To’u Ora, Taiarapu-Ouest, toute ma vie, un nom qui lui avait porté chance en 2020 avec 66 % des votes exprimés au deuxième tour. Il conserve le soutien de l’actuelle maire déléguée de Teahupo’o, Roniu Tupana-Poareu, mais il devra faire sans son homologue de Toahotu, Charline Saint-Saëns, qui devrait se présenter sur une autre liste, et sans le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa, dont l’inéligibilité de trois ans – prononcée le 30 juin 2023 suite à l’invalidation de ses comptes de campagne aux élections législatives de 2022 – court jusqu’en juin 2026 ; il assure la fonction de directeur de campagne. C’est Henri Magaut, actuel conseiller municipal, qui sera tête de liste à Vairao. “Amour, humilité, réussite” sont les valeurs portées par l’équipe qui compte 29 colistiers, “quelques anciens et beaucoup de nouveaux, des jeunes issus d’associations, des représentants de l’éducation, des entrepreneurs et des résidents de différents quartiers”. Si Tetuanui Hamblin reste fidèle au Tapura, la liste se présente sans étiquette politique.



Outre les chantiers en cours précédemment évoqués, la liste porte de nouveaux projets, dont l’acquisition d’un terrain pour la reconstruction de la caserne des pompiers et de la brigade de la police municipale, l’extension des salles omnisports pour les sports de combat, la remise en conformité du terrain de football de Vairao “pour accueillir des matchs chez nous”, l’instauration d’un rāhui à Toahotu “à la demande des pêcheurs face à la diminution des ressources” ou encore la relance du projet de remblai et d’aménagement de la plage de Mitirapa. Autre sujet important pour le maire sortant : “réussir à accompagner les familles vers l’autonomie”, via la formation agricole.



