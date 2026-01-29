Test exceptionnel des sirènes d’alerte à Tahiti

Tahiti le 17 février 2026. Dans le cadre d’essais techniques, la direction de la protection civile du Haut-commissariat de la République en Polynésie française procédera à un test exceptionnel, sur une partie de l’île de Tahiti ce mercredi 18 février 2026 à 10h00.



Les communes de Tahiti qui seront concernées par ce test sont :



· Arue



· Mahina



· Hitiaa O te Ra



· Taiarapu-Est



· Taiarapu-Ouest



Ces cinq communes représentent un total de 25 sirènes qui permettront de tester le dispositif d’alerte dans des conditions opérationnelles cohérentes.



Le Haut-commissariat de la République en Polynésie française informe la population du caractère technique de ces essais, qui permettent de vérifier l’efficacité du dispositif d’alerte.

