Tahiti Infos

Test exceptionnel des sirènes d’alerte à Tahiti


Test exceptionnel des sirènes d’alerte à Tahiti

Tahiti le 17 février 2026. Dans le cadre d’essais techniques, la direction de la protection civile du Haut-commissariat de la République en Polynésie française procédera à un test exceptionnel, sur une partie de l’île de Tahiti ce mercredi 18 février 2026 à 10h00.

Les communes de Tahiti qui seront concernées par ce test sont :

· Arue

· Mahina

· Hitiaa O te Ra

· Taiarapu-Est

· Taiarapu-Ouest

Ces cinq communes représentent un total de 25 sirènes qui permettront de tester le dispositif d’alerte dans des conditions opérationnelles cohérentes.

Le Haut-commissariat de la République en Polynésie française informe la population du caractère technique de ces essais, qui permettent de vérifier l’efficacité du dispositif d’alerte.


Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 17 Février 2026 à 08:03 | Lu 302 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site